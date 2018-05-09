Với đàn bà, sự quen thuộc là sợi dây ràng buộc với người đàn ông dù không hạnh phúc

Đàn bà quen thuộc với vòng tay, với bờ vai người đàn ông, với mùi cơ thể, quen rằng cuộc sống mình có sự hiện diện của họ như một điều tất yếu. Khi đứng trước lựa chọn rằng tiếp tục ở lại hay từ bỏ, đàn bà vẫn có xu hướng lựa chọn những điều quen thuộc.

Đàn bà, đến một độ tuổi nào đó rất ngại bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Tình yêu bao năm, chính bản thân họ biết rằng mình không hạnh phúc nhưng vẫn không nỡ chia tay. Họ ngại yêu, ngại hẹn hò, ngại xây dựng tình cảm. Người đàn ông bây giờ không đem lại cho họ hạnh phúc nhưng vẫn chấp nhận ở bên như một thói quen. Tình cảm đã hết nhưng đàn bà vẫn ở bên người đàn ông như một thói quen - Ảnh minh họa: Internet Có những tình yêu rơi vào cảm giác nhàm chán, tình cảm hết chẳng vì một lí do gì cả. Chẳng phải phản bội, chẳng phải người kia có nhân tình khác, cũng không vì ai tệ bạc. Tình yêu, cũng giống như bao xúc cảm của con người, khi mới có thì rạo rực, hứng khởi. Khi đã yêu lâu lại đâm ra nhàm chán. Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, tình yêu sẽ héo hon như một cái cây chết yểu.

Với đàn ông, dù đang yêu hay đã có vợ, khi tình cảm rơi vào bế tắc, nhàm chán họ rất dễ tìm được người mới thay thế. Bởi bản tính của họ là luôn thích sự mới lạ và tìm mọi cách để chinh phục nó. Còn đàn bà thì khác, sự quen thuộc chính là điều làm cho đàn bà cảm thấy an toàn nhất. Dù tình yêu đã quá nhàm chán, thậm chí hôn nhân sắp rơi vào vực thẳm, đàn bà không hề hạnh phúc nhưng vẫn níu kéo bởi họ đã quá quen thuộc người đàn ông này. Đàn bà quen thuộc với vòng tay, với bờ vai người đàn ông, với mùi cơ thể, quen rằng cuộc sống mình có sự hiện diện của họ như một điều tất yếu. Khi đứng trước lựa chọn rằng tiếp tục ở lại hay từ bỏ, đàn bà vẫn có xu hướng lựa chọn những điều quen thuộc. Chẳng phải họ không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, sống bên người đà ông đã hết tình cảm cuộc sống lại tiếp tục chìm trong những nỗi buồn, thậm chí đau đớn. Nhưng tự sâu đàn bà vẫn sợ: Rồi cuộc sống mình sẽ ra sao khi không có người đàn ông bên cạnh? Bao nhiêu năm rồi, đàn bà đã sống hết lòng vì tình yêu này. Liệu rằng yêu người mới, bắt đầu lại từ đầu họ có hạnh phúc hay lại tiếp tục tổn thương?

Với đàn bà, rất khó để bắt đầu lại một mối quan hệ vì sự quen thuộc với người cũ - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn, sống ly thân với chồng. Anh chồng có nhân tình và tệ hơn là có con với cô ta. Bạn tôi tủi nhục, sống u uất trong một thời gian dài rồi quyết định sống ly thân. Một bữa, anh chồng ghé thăm con. Trời mưa to anh ta không về được. Và đêm đó, họ lại ngủ với nhau. Khi tôi nhìn bạn sững sờ, bạn bảo rằng bạn đã quá quen thuộc với người đàn ông này rồi. Trên đời này, sẽ chẳng có người đàn ông nào đem lại cảm giác cho bạn giống như chồng. Sắp đưa nhau ra tòa lại ngủ với nhau, bạn càng đau đớn và dằn vặt vì lại ngã vào vòng tay người chồng tệ bạc. Đàn bà muôn đời yếu đuối, chẳng thể trách họ được bởi nhiều khi họ sống bằng con tim nhiều hơn lí trí. Điểm yếu này của phụ nữ làm họ khó có được hạnh phúc so với đàn ông. Họ sống vì những điều đã cũ, tự huyễn hoặc mình rằng: “Dù sao cũng từng yêu nhau tha thiết, dù sao người đàn ông ấy cũng từng là tất cả của mình…”. Muốn hạnh phúc đàn bà phải mạnh mẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet Nếu cứ tiếp tục ôm những điều quen thuộc để sống chết bên người đàn ông thì đàn bà theo thời gian sẽ càng nhận về những tổn thương. Điều đàn bà cần làm là dũng cảm nhìn nhận lại chính tình cảm của mình, tự hỏi bản thân mình có thật sự hạnh phúc? Có những lúc, hạnh phúc với đàn bà chính là buông tay.

Đừng trách đàn ông vô tâm nữa, chính phụ nữ cũng đang tự giết chết cuộc hôn nhân của mình Hôn nhân là kề vai sát cánh, cùng san sẻ buồn vui chứ không phải trói buộc và thu hẹp cuộc sống của nhau. Đàn ông cũng cần có khoảng trời của mình với bạn bè và những sở thích cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-dan-ba-su-quen-thuoc-la-soi-day-rang-buoc-voi-nguoi-dan-ong-du-khong-hanh-phuc-281983.html