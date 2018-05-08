Đừng trách đàn ông vô tâm nữa, chính phụ nữ cũng đang tự giết chết cuộc hôn nhân của mình

Tâm sự gia đình 08/05/2018 10:12

Hôn nhân là kề vai sát cánh, cùng san sẻ buồn vui chứ không phải trói buộc và thu hẹp cuộc sống của nhau. Đàn ông cũng cần có khoảng trời của mình với bạn bè và những sở thích cá nhân.

Khi cuộc sống gia đình rạn nứt, vợ chồng thường xuyên có cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” thì phụ nữ thường đổ lỗi cho mọi nguyên nhân xuất phát từ chồng. Do đàn ông vô tâm, coi trọng những mối quan hệ xã hội nhiều hơn gia đình. Nhưng thực tế nhiều phụ nữ cũng đang sống vô tâm với chính người bạn đời của mình.

Đừng trách đàn ông vô tâm nữa, chính phụ nữ cũng đang tự giết chết cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 1
Khi cuộc sống hôn nhân trục trặc, phụ nữ thường đổ lỗi do đàn ông vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và phụ nữ vốn dĩ rất khác nhau về tâm sinh lý. Những mối quan tâm và sở thích cũng hoàn toàn khác nhau. Với đàn ông, ngoài gia đình họ còn coi trọng sự nghiệp, những mối quan hệ xã hội và cả những sở thích cá nhân. Còn phụ nữ thì ngược lại, khi yêu và cả khi kết hôn họ luôn xem người đàn ông là tất cả của mình. Bởi thế, trong mọi hoàn cảnh, mọi phút giây của cuộc sống họ luôn mong muốn có sự quan tâm và hiện diện của người chồng.

Khi không được đáp ứng lại sự mong đợi, phụ nữ thường quay ra trách móc và thậm chí dằn vặt sự vô tâm của chồng. Hai người sống chung một mái nhà nhưng không phải ai cũng hiểu những điều đối phương thật sự cần. Chính sự không hiểu nhau này là sự ngăn cách cho mối quan hệ vợ chồng.

Anh đồng nghiệp của tôi mỗi lần đến cơ quan thường than ngắn thở dài. Anh bảo ở công ty làm việc mệt mỏi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng cũng không được yên. Mới bước vào cửa vợ anh đã càu nhàu. Chưa kịp thay bộ quần áo vợ đã vặn vẹo sao đi làm về trễ, sao không phụ giúp vợ những công việc gia đình. Thật tâm, vợ anh là người vợ tốt, đảm đang nhưng tật nói nhiều của vợ làm anh vô cùng mệt mỏi.

Đừng trách đàn ông vô tâm nữa, chính phụ nữ cũng đang tự giết chết cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 2
Anh luôn mong muốn vợ thấu hiểu và thông cảm - Ảnh minh họa: Internet

Có lần công ty thật sự có việc, anh phải làm xong bản báo cáo để ngày mai trình sếp. Hôm ấy lại trúng ngay dịp đám cưới bạn thân của vợ. Công việc không thể không hoàn thành, anh gọi điện bảo vợ đi với bạn, anh bận không đi được. Tối hôm ấy, về nhà anh bị vợ càu nhàu cả đêm. Vợ trách anh là người đàn ông vô tâm, ngay đám cưới của bạn thân mà cũng không đi. Ai cũng có chồng đi cùng, chỉ mỗi vợ là đi một mình. Thật tình anh cũng áy náy lắm, nhưng vợ có biết đâu anh đang rất mệt mỏi vì công việc.

Đàn bà thường trách móc đàn ông thay đổi sau khi kết hôn nhưng chính họ không hề biết rằng mình cũng biến thành những con người rất khác. Ngày trước vợ anh hiền lành, nhu mì bao nhiêu thì bây giờ chua ngoa và đanh đá bấy nhiêu. Nhiều lúc thấy vợ mệt mỏi, áp lực vì công việc anh dắt vợ đi ăn, đi chơi thì bị vợ bảo rằng phung phí. Không phải anh vô tâm với vợ, mà mỗi lần tỏ ý quan tâm vợ liền bảo: “Hay anh làm việc gì có lỗi nên hôm nay mới tặng quà?”.

Đừng trách đàn ông vô tâm nữa, chính phụ nữ cũng đang tự giết chết cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 3
Nếu phụ nữ tâm lí, hôn nhân sẽ bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải lúc nào cũng là khúc gỗ. Tự bản thân của họ vẫn luôn cần sự quan tâm và thấu hiểu từ vợ. Làm chồng, nhưng cuộc sống anh không thể chỉ gói gọn ở cơ quan và về nhà. Anh còn bạn bè, còn những mối quan hệ công việc khác. Anh không nhậu nhẹt bê tha nhưng thỉnh thoảng, anh cũng muốn ngồi cà phê với bạn bè, uống với bạn vài ba cốc bia. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa ngồi nóng chỗ vợ đã gọi. Khi anh không về kịp, cô ấy sẽ càu nhàu cả buổi.

Đàn bà thường trách chồng vô tâm nhưng đâu hay biết rằng chính mình cũng sống vô tâm với chồng. Hôn nhân là kề vai sát cánh, cùng san sẻ buồn vui chứ không phải trói buộc và thu hẹp cuộc sống của nhau. Đàn ông cũng cần có khoảng trời của mình với bạn bè và những sở thích cá nhân. Đàn bà càng trói buộc, hôn nhân sẽ rất dễ tan vỡ.

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