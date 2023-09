Đàn ông đi ngoại tình, khi bị phát hiện thường viện trăm ngàn lí do để ngụy biện. Người đổ thừa do rượu bia say xỉn, kẻ đổ lỗi cho ả đàn bà kia lẳng lơ dụ dỗ. Đàn ông tỏ ra mình bị rơi vào tình thế ép buộc phải ngoại tình, bất đắc dĩ chứ lên giường với người đàn bà khác là điều họ không hề muốn.