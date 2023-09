Rồi như bao người đàn ông đi ngoại tình, anh chồng quay về và xin lỗi chị. Anh bảo rằng do công việc nên phải gặp gỡ, tiếp xúc với người đàn bà kia nhiều. Anh đến với cô ta chỉ vì điều đó cần thiết cho bản hợp đồng sắp tới. Sau khi xong công việc, anh sẽ dứt bỏ cô ta. Anh còn thề thốt chỉ yêu vợ, trên đời này chỉ có mình vợ mà thôi. Đàn bà lúc nào cũng cả tin, mặc dù trong lòng còn đau đớn nhưng chị gạt nước mắt mà chừa cho chồng một đường quay về. Đàn bà luôn sống bằng trái tim. Chị bảo đàn ông chẳng thể nào tránh được cám dỗ, thôi thì tha thứ một lần.

Tôi không biết trả lời với chị thế nào. Chị bảo, hai tuần kể từ khi biết chồng phản bội chị không thể ngủ được. Nhắm mắt lại hình ảnh chồng và nhân tình cứ lởn vởn trong tâm trí. Bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu câu hỏi cứ giày vò tâm can chị. Sao chồng lại phản bội? Chị có gì thua kém ả đàn bà đó? Cơm chị nấu không ngon? Nhan sắc chị không bằng?

Tin vào những lời chồng nói, chị gạt nước mắt tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Sóng gió sẽ qua đi, gia đình sẽ lại hạnh phúc nếu như chồng phản bội chị một lần duy nhất. Hai tháng sau, đứa em gái lại gửi những hình ảnh thân mật của anh rể với một người đàn bà xa lạ cho chị. Chị run run nhìn những hình ảnh mà không tin vào mắt mình. Rốt cuộc chồng chị có bao nhiêu nhân tình bên ngoài?

Khi chị đưa những tấm hình cho chồng xem, mặt anh ta tái đi. Sau một hồi quanh co anh ta cũng thừa nhận. Anh bảo, đàn ông vui chơi qua đường thôi. Anh kể một lần do say xỉn không làm chủ được mình nên đã đi quá giới hạn với cô gái kia. Cô ta dọa sẽ tìm đến tận nhà để nói với chị. Anh ta sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên mỗi lần cô ta giận dỗi anh lại đến năn nỉ. Cũng như lần trước, anh thề thốt rằng anh ta chỉ yêu mình chị.

Chị nhìn chồng bằng ánh mắt căm hờn: Mở miệng nói yêu vợ mà vẫn ăn nằm cùng với đàn bà khác. Nói trên đời chỉ có mình vợ mà cặp hết người này đến người kia. Rốt cuộc, chồng chị nghĩ vợ mình cả tin để lừa dối hết lần này đến lần khác, vẫn gạt nước mắt tha thứ cho chồng sao?

Mọi lí do đàn ông đưa ra khi ngoại tình đều là ngụy biện - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã tin và tha thứ một lần, nhưng đến lần thứ hai này chị không thể tin thêm được nữa. Đàn ông đi ngoại tình, khi bị phát hiện thường viện trăm ngàn lí do để ngụy biện. Người đổ thừa do rượu bia say xỉn, kẻ đổ lỗi cho ả đàn bà kia lẳng lơ dụ dỗ. Đàn ông tỏ ra mình bị rơi vào tình thế ép buộc phải ngoại tình, bất đắc dĩ chứ lên giường với người đàn bà khác là điều họ không hề muốn.

Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ tin vào những lời ngụy biện đó. Đàn ông một khi đã ngoại tình, mục đích cuối cùng vẫn là vì chiếc giường. Họ ham mê của lạ, quan trọng thân xác hơn tình nghĩa vợ chồng. Tin vào những lời thanh minh rồi đàn bà sẽ đau hết lần này đến lần khác.