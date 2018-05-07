Đàn ông ngoại tình vì thể xác, đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai

Phụ nữ yêu 07/05/2018 10:58

Như người chết đuối vớ được cọc, bạn ngã vào bờ vai ấy lúc nào không hay. Sống với chồng quá tệ bạc, người đàn ông đó cho bạn điểm tựa, cho bạn san sẻ những nỗi cô đơn không thể nói cùng ai.

Đàn ông ham mê của lạ thì ai cũng biết. Nhưng sau những giờ phút hân hoan thể xác thì điều họ chọn vẫn là gia đình. Người đời cũng coi chuyện ngoại tình của đàn ông là chuyện nhỏ, bởi bản tính của họ là thế. Đàn ông phản bội thì dễ dàng tha thứ. Còn với đàn bà, một khi sa ngã vào bờ vai của một người đàn ông khác họ đã không còn cơ hội quay đầu. Như thế có phải xã hội dung túng cho đàn ông và quá khắt khe với người phụ nữ?

Đàn ông ngoại tình vì thể xác, đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình, mục đích cuối cùng là vì chiếc giường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ăn nằm với một người đàn bà không phải vợ mình gọi là lăng nhăng. Họ cũng thường tự ngụy biện rằng đó chỉ là những cuộc dạo chơi qua đường, “đuổi bướm hái hoa”. Đôi khi đàn ông còn tự thấy chuyện ăn nằm với người khác chẳng có gì quá to tát khi trong gia đình họ vẫn làm tròn trách nhiệm.Thậm chí, những người đàn ông tốt quá, chung thủy với vợ con lại được xem như “của hiếm” ở xã hội đầy rẫy những cạm bẫy này.

Còn đàn bà, lăng loàn, thậm chí là đĩ thõa là những từ họ bị nhận lại khi ngoại tình. Xã hội khinh khi, gia đình coi rẻ. Nhiều người không biết rằng, trước khi ngã vào bờ vai của người đàn ông khác, họ đã sống khổ sở và tổn thương biết bao. Họ có chồng vô cùng tệ bạc: Vũ phu, cờ bạc, rượu chè, trai gái...

Bạn thân của tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chẳng phải khó khăn do tiền bạc mà ngược lại, bạn rất giàu. Nhưng tiền bạc chẳng thể đổi được hạnh phúc, chồng bạn lại đem những đồng tiền đó mua thể xác những người đàn bà khác để mua vui. Đâu có người đàn bà nào không đau đớn khi có người chồng như thế. Bạn đã đau, đã khóc, đã ngã quỵ nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy. Và rồi, khi nhận ra rằng cho dù mình có khóc cạn nước mắt thì chồng vẫn không thay đổi bạn quay ra sống bất cần.

Đàn ông ngoại tình vì thể xác, đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai - Ảnh 2
Đàn bà luôn cần một bờ vai để nương dựa - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà im lặng thì nỗi đau sâu hơn cả vạn lần khóc lóc. Đúng hơn bạn tôi thấy bất lực, thấy chồng cứ ăn nằm hết người này đến kẻ khác mà trong lòng trống rỗng. Bạn sống trên danh nghĩa vợ chồng chỉ vì con. Quá mệt mỏi và chán nản, đúng lúc ấy bạn gặp lại người đàn ông đó. Anh là người yêu cũ của bạn. Khi biết tin bạn sống với chồng không hạnh phúc anh tỏ vẻ quan tâm, hỏi han. Như người chết đuối vớ được cọc, bạn ngã vào bờ vai ấy lúc nào không hay. Sống với chồng quá tệ bạc, người đàn ông đó cho bạn điểm tựa, cho bạn san sẻ những nỗi cô đơn không thể nói cùng ai.

Khi chồng bạn biết được bạn ngoại tình, anh ta đã dùng những từ thô tục nhất để gọi bạn. Bạn gào lên bằng tất cả sự tuyệt vọng: “Khi anh ăn nằm với những người đàn bà khác anh có bao giờ nghĩ cho tôi không? Anh gọi tôi là con đĩ, vậy phải dùng từ gì để gọi đúng bản chất của anh?”. Anh ta mặt tối sầm, vung tay lên tát bạn.

Đàn ông ngoại tình vì thể xác, đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai - Ảnh 3
Khi đàn bà ngoại tình, họ có khó cơ hội để quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

Rồi họ dắt nhau ra tòa ly hôn, lí do được đưa ra là bạn ngoại tình. Bạn bè, họ hàng, người thân quay ra trách móc bạn. Bảo bạn có số sướng mà không biết hưởng. Bạn không thanh minh, không giải thích. Ôm đứa con, liêu xiêu bước khỏi phiên tòa với bao ánh nhìn dè bỉu phía sau. Còn chồng, sau phiên tòa lái chiếc xe sang trọng có ả nhân tình chờ sẵn.

Đàn ông ngoại tình rốt cuộc cũng chỉ vì chiếc giường. Điều họ tìm vĩnh viễn là những phút giây của thể xác. Còn đàn bà, khi trong lòng đã đổ vỡ với chồng, khi cần một bờ vai nương dựa mới ngã vào lòng người khác. Nhưng dù là lí do gì, một khi đàn bà sa ngã, họ đã không còn cơ hội để quay đầu.

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