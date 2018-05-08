Đàn bà à, đừng làm cái bóng bên cạnh chồng nữa

Tâm sự gia đình 08/05/2018 10:22

Chính việc xem gia đình là tất cả, xem người chồng là trung tâm của cuộc đời mình đã khiến đàn bà khổ sở. Đàn bà thường nghĩ khi sống hoàn hảo, sống hi sinh thì sẽ nhận hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, hạnh phúc chưa thấy điều đàn bà nhận được chính là sự mệt mỏi và dần dần đánh mất cuộc sống riêng của mình.

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đã biến thành những con người khác hẳn. Bước vào hôn nhân, họ tự thu hẹp cuộc sống của chính mình. Từ bỏ những thú vui, những sở thích để chuyên tâm làm một người phụ nữ đảm đang, suốt ngày chỉ biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Họ như con ếch mà người chồng chính là cả bầu trời của họ.

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Sau khi kết hôn, đàn bà xem chồng là tất cả cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bao lâu rồi, người đàn bà có chồng quên mất sở thích vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách cà phê ấm nóng? Bao lâu rồi, chưa ngồi với bạn thân và tỉ tê tâm sự? Rất lâu rồi, họ chưa có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Suốt ngày cơm, áo, gạo, tiền bủa vây, họ mệt mỏi vì những trách nhiệm trên vai: Làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Đàn bà nào cũng khao khát mình được sống như những ngày son rỗi và tiếc nuối thanh xuân đã qua đi. Nhưng đàn bà không nhận ra rằng, mệt mỏi hay hạnh phúc chính là do cách sống của mình.

Đàn bà thường trách người đàn ông sau bao nhiêu năm sống chung thì tình cảm không còn như trước. Đàn ông cảm thấy nhàm chán với vợ. Vậy có bao giờ, đàn bà tự soi gương và tự hỏi: “Mình của những năm tháng trước có quá khác với bây giờ?”. Điều người đàn ông yêu là một người phụ nữ trẻ trung, sôi nổi. Một người vui vẻ, có những sở thích cá nhân. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng, người đàn bà chỉ còn lanh quanh với bếp núc, dầu mỡ. Suốt ngày càu nhàu chồng, quát tháo con.

Nhiều người phụ nữ thường bảo rằng: “Tôi đã có chồng, cuộc sống tôi phải khác”. Họ tự quàng lên vai quá nhiều công việc và áp lực để rồi tự làm khổ mình. Áp lực lớn nhất chính là làm một người vợ hoàn hảo: Cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu… Làm việc không ngơi tay rồi họ quay ra trách móc chồng vô tâm, buồn cuộc sống mình mệt mỏi.

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Áp lực phải trở thành một người vợ hoàn hảo khiến phụ nữ rất mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, không ai ép một người phụ nữ phải bó buộc cuộc đời của mình trong bốn bức tường của căn bếp đầy dầu mỡ. Cũng chẳng ai đặt tiêu chuẩn một người vợ, một người mẹ phải hoàn hảo đến từng li từng tí. Chính việc xem gia đình là tất cả, xem người chồng là trung tâm của cuộc đời mình đã khiến đàn bà khổ sở. Đàn bà thường nghĩ khi mình sống hoàn hảo, sống hi sinh thì sẽ nhận hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, hạnh phúc chưa thấy điều đàn bà nhận được chính là sự mệt mỏi và dần dần đánh mất cuộc sống riêng của mình.

Phụ nữ có chồng nhưng hãy sống một cuộc đời như mình hằng mong muốn. Vun vén cho gia đình nhưng không có nghĩa phải từ bỏ luôn sở thích, những niềm đam mê riêng. Nhà cửa, bếp núc có thể không nấu một bữa, không dọn dẹp một ngày. Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi. Hãy cho mình có quyền được nuông chiều bản thân như thời son rỗi.

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Đàn bà hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hãy yêu bản thân mình trước rồi hãy nghĩ đến chuyện trông chờ tình yêu từ người đàn ông. Hạnh phúc chẳng phải là thứ cứ mãi hi sinh rồi sẽ nhận lại được. Đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tự biến mình thành con ếch, cũng chẳng bao giờ xem đàn ông là cả bầu trời của mình. Đàn bà chỉ thật sự hạnh phúc khi không còn là một cái bóng bên cạnh chồng.

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