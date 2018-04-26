Gửi người thứ ba: Cướp chồng người có bao giờ nghĩ đến hậu quả?

Tâm sự gia đình 26/04/2018 13:59

Nhiều người thứ ba, sau khi bị đánh ghen quay ra oán trách cuộc đời quá bất công và tàn nhẫn. Nhưng ở đời, mọi thứ vốn rất công bằng. Thứ gì không phải của mình thì đừng cố gắng giành giật.

Trên đời này có những người đàn bà biết rằng đối phương đã có vợ vẫn cố tình lẳng lơ, dụ dỗ. Thứ hạnh phúc cố tình giành giật của người khác vẫn tự hào rằng đó là tình yêu. Những người đàn bà ấy có bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ được và mất những gì sau mối quan hệ đầy sai trái này?

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Nhiều người đàn bà, biết đàn ông đã có vợ vẫn sẵn sàng ngã vào lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi vừa bị đánh ghen. Người đàn bà tự xưng là vợ của người đàn ông chị đang cặp kè, đi kèm hai người đàn ông to cao tìm đến tận nhà chị. Họ túm tóc, đánh chị tơi bời. Người vợ còn quay clip lại bảo để đăng lên mạng cho mọi người nhìn tận mặt con đàn bà trắc nết, dâm đãng cướp chồng người khác. Hàng xóm xúm lại coi, ai cũng chỉ trỏ. Đa phần tỏ ý chê trách chị ăn nằm với chồng người ta. Sau cuộc đánh ghen, chị ôm cơ thể đầy vết xước, xấu hổ vào nhà đóng cửa lại.

Từ sau bữa ấy, mấy bà hàng xóm nhiều chuyện lại có dịp để bàn tán về chị. Họ bảo, nghe đâu chị quen một anh giám đốc giàu có lắm. Vẫn thấy anh ta hay đỗ xe ngoài con hẻm đợi chị ra mỗi tối. Anh ta còn mua xe cho chị chạy. Giờ vợ biết được, tìm đến tận nhà đánh ghen thì cha mẹ còn biết giấu mặt vào đâu nữa? Tôi đi đâu cũng nghe mọi người xì xầm, bàn tán. Ba mẹ chị cũng xấu hổ, nhà đóng cửa im ỉm.

Gửi người thứ ba: Cướp chồng người có bao giờ nghĩ đến hậu quả? - Ảnh 2
Chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà đã tự hạ thấp danh dự, nhân phẩm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thật tình trước kia những lần sang nhà chị chơi tôi cũng đã được chị khoe về người đàn ông đó. Chị bảo anh ấy ga lăng, đẹp trai, giàu có. Anh ta rất chiều chuộng, tặng chị bao nhiêu là món quà đắt tiền. Nhưng có một điều chị luôn giấu giếm là anh ta là đã có vợ. Đàn ông dẫu có tài giỏi, giàu có cỡ nào mà đã có vợ thì khác gì một thứ trái cấm. Chị ngỡ mình có được rất nhiều từ tình yêu này nhưng những mất mát mà chị nhận lấy còn nhiều hơn.

Yêu đàn ông có vợ, nghĩa là đàn bà chấp nhận đánh đổi danh dự, nhân phẩm của mình. Nhiều người đàn bà, sau khi bị đánh ghen quay ra oán trách cuộc đời quá bất công và tàn nhẫn. Nhưng ở đời, mọi thứ vốn rất công bằng. Thứ gì không phải của mình thì đừng cố gắng giành giật.

Điều người đàn bà mong muốn trong cuộc đời này suy cho cùng vẫn là có một chỗ dựa, có một bờ vai cho mình nương tựa lúc khó khăn. Nhưng yêu đàn ông có vợ, bờ vai ấy đàn bà có thể dựa vào bao lâu? Một năm, hai năm hay đến khi vợ anh ta phát hiện hay anh ta đã "no xôi chán chè"? Yêu thương nhau đến mấy cũng là tạm bợ. Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí, kẻ thứ ba mãi mãi là người thừa trong cuộc đời người khác. Sau cuộc tình sai trái đó, liệu rằng cả cuộc đời còn dài phía trước đàn bà có tìm được hạnh phúc đích thực không khi trót mang trên mình nhưng từ như kẻ cướp chồng người, kẻ lăng loàn, kẻ thứ ba…

Gửi người thứ ba: Cướp chồng người có bao giờ nghĩ đến hậu quả? - Ảnh 3
Làm người thứ ba sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, điều đáng trọng nhất vẫn là tiết hạnh. Chỉ cần ôm người đàn ông của người khác, mọi đức hạnh, đạo đức đã bị dẫm nát dưới chân. Người đời có mấy ai thông cảm kẻ cướp chồng người khác? Khinh bỉ, coi thường là tất cả những gì họ dành cho những kẻ mang danh người thứ ba.

Trên đời này luật nhân quả vẫn luôn tồn tại. Không ai có thể an yên cả đời khi nỡ dẫm nát hạnh phúc, gây đau khổ cho một người đàn bà khác. Hỡi những người đàn bà, đừng bao giờ làm người thứ ba bởi tương lai mịt mờ cùng sự khinh bỉ của người đời đang chờ sẵn phía trước.

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Thời gian qua đi, nỗi đau mờ dần trong tim chị. Chị còn con cái, còn cha mẹ, còn công việc, còn nhiều thứ để quan tâm, yêu thương. Ôm mãi một nỗi buồn chỉ khiến cuộc đời chị tăm tối thêm.

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