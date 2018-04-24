Đàn bà à, sau ly hôn rồi cuộc đời sẽ ổn

Tâm sự gia đình 24/04/2018 13:37

Thời gian qua đi, nỗi đau mờ dần trong tim chị. Chị còn con cái, còn cha mẹ, còn công việc, còn nhiều thứ để quan tâm, yêu thương. Ôm mãi một nỗi buồn chỉ khiến cuộc đời chị tăm tối thêm.

Ngày cưới, khi nắm tay bước vào lễ đường ai cũng ngập tràn hân hoan, hạnh phúc. Ngày dắt nhau ra tòa, người yêu thương nhất lại biến thành kẻ làm cho mình đau đớn và tổn thương nhiều nhất. Mất bao lâu sau phiên tòa này, người đàn bà mới không còn cảm thấy lòng mình vẫn nhói lên khi nhắc tên chồng cũ?

Người ngoài cuộc vẫn nói với nhau rằng: “Thôi thì, không sống được với nhau nữa thì ly hôn”, “không cảm thấy hạnh phúc thì chọn con đường khác”… Ly hôn nhẹ nhàng, đơn giản lắm. Điều đó chỉ đúng với người ngoài cuộc. Chỉ những ai bắt buộc phải đi trên con đường này mới thấu hiểu, mỗi bước chân đến với phiên tòa ly hôn đều đau đớn đến rỉ máu.

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Sau ly hôn, phải mất bao lâu đàn bà mới không còn nhói lòng khi nhắc tên chồng cũ? - Ảnh minh họa: Internet

Không đơn giản chỉ là vợ chồng không còn sống cùng nhau nữa. Không đơn giản chỉ là tìm một con đường khác để đi. Bởi, trong cuộc hôn nhân vừa qua, đàn bà đã yêu, đã sống thật lòng và thậm chí là hi sinh cả thanh xuân của mình. Cắt đứt điều mà mình từng thương yêu hơn cả bản thân, đàn bà mạnh mẽ đến mấy cũng rất đau lòng. Nhiều người phụ nữ sau ly hôn, nỗi đau biến thành thù hận. Họ thậm chí coi chồng cũ như kẻ thù. Chỉ cần nhắc tên thôi đã cảm thấy nghẹt thở. Đàn bà bị phản bội, bị lừa dối nỗi đau khó lòng mà nguôi ngoai được.

Chị đã từng yêu chồng mình đến hết lòng hết dạ. Nhiều lúc, chị nghĩ mình có may mắn khi có được một người chồng tốt như vậy. Nhưng đâu ai ngờ được lòng người. Anh ta lại đi ăn nằm với chính bạn thân của chị. Khi chị về nhà sau đợt công tác sớm hơn một ngày, cảnh đau lòng ập vào mắt. Cô ta cuống cuồng mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Anh chồng rối rít xin lỗi, đổ thừa do đêm qua say xỉn không làm chủ được mình.

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Sống với chồng, chị đã hết lòng hết dạ nhưng nhận được chỉ là sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, chị nghĩ mình đã có thể giết chết được hai con người phản bội đó. Đau đớn hơn chị biết mối quan hệ của họ đã rất lâu rồi. Vậy mà chị vẫn ngu ngơ không hề hay biết. Vẫn nấu cơm, vẫn tổ chức tiệc tùng rồi kêu bạn thân đến nhà. Trước mặt cô ta quan tâm, lo lắng sau lưng lại đi ngủ với chồng chị. Còn chồng, trước mặt vờ vịt yêu vợ nhất trên đời nhưng chỉ chực chờ cơ hội là dắt ả đàn bà kia vào nhà nghỉ.

Không thể tha thứ, chị chọn giải pháp ly hôn. Với chị, lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Chị bảo, có lẽ sau cú sốc ấy chị vĩnh viễn không thể cười lại, không thể tin ai thêm lần nào nữa. Nhưng thời gian qua đi, nỗi đau mờ dần trong tim chị. Chị còn con cái, còn cha mẹ, còn công việc còn nhiều điều để quan tâm, yêu thương. Ôm mãi một nỗi buồn chỉ khiến cuộc đời chị tăm tối thêm.

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Khi không thể sống bên người chồng tệ bạc, ly hôn lại là lối thoát - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, ly hôn rất đau đớn nhưng rồi tất cả đàn bà chúng ta sẽ ổn. Bởi vốn dĩ, khi kí vào lá đơn ly hôn, đàn bà đã biết rằng đó chính là con đường tốt nhất cho bản thân mình. Đã biết chồng tệ bạc, đã biết rằng sống với nhau chỉ khoét sâu thêm những tổn thương và đau đớn thì ly hôn không còn là bản án tử mà là lối thoát.

Người ta bảo sao cơn bão, mặt biển bao giờ cũng bình yên, sóng cũng lặng hơn. Với đàn bà sau ly hôn cũng thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng ly hôn là chấm hết, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình rơi vào ngõ cụt. Chỉ cần đàn bà đủ mạnh mẽ, dù đau đớn đến mức nào rồi cũng sẽ vượt qua!

Đàn ông bạc lòng, đàn bà cạn nghĩa

Đàn ông bạc lòng, đàn bà cạn nghĩa

Đến một thời điểm, khi đàn bà không còn có thể chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa tự khắc sẽ buông tay. Với người đàn ông cho dù họ từng yêu đến mê muội, yêu đến quên mình nhưng ngưỡng chịu đựng đã đến tận cùng đàn bà sẽ trở nên tàn nhẫn.

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