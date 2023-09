Đàn bà à, sau ly hôn rồi cuộc đời sẽ ổn

Sau ly hôn, phải mất bao lâu đàn bà mới không còn nhói lòng khi nhắc tên chồng cũ? - Ảnh minh họa: Internet

Không đơn giản chỉ là vợ chồng không còn sống cùng nhau nữa. Không đơn giản chỉ là tìm một con đường khác để đi. Bởi, trong cuộc hôn nhân vừa qua, đàn bà đã yêu, đã sống thật lòng và thậm chí là hi sinh cả thanh xuân của mình. Cắt đứt điều mà mình từng thương yêu hơn cả bản thân, đàn bà mạnh mẽ đến mấy cũng rất đau lòng. Nhiều người phụ nữ sau ly hôn, nỗi đau biến thành thù hận. Họ thậm chí coi chồng cũ như kẻ thù. Chỉ cần nhắc tên thôi đã cảm thấy nghẹt thở. Đàn bà bị phản bội, bị lừa dối nỗi đau khó lòng mà nguôi ngoai được.

Chị đã từng yêu chồng mình đến hết lòng hết dạ. Nhiều lúc, chị nghĩ mình có may mắn khi có được một người chồng tốt như vậy. Nhưng đâu ai ngờ được lòng người. Anh ta lại đi ăn nằm với chính bạn thân của chị. Khi chị về nhà sau đợt công tác sớm hơn một ngày, cảnh đau lòng ập vào mắt. Cô ta cuống cuồng mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Anh chồng rối rít xin lỗi, đổ thừa do đêm qua say xỉn không làm chủ được mình.