Đàn ông bạc lòng, đàn bà cạn nghĩa

Tâm sự gia đình 23/04/2018 13:40

Đến một thời điểm, khi đàn bà không còn có thể chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa tự khắc sẽ buông tay. Với người đàn ông cho dù họ từng yêu đến mê muội, yêu đến quên mình nhưng ngưỡng chịu đựng đã đến tận cùng đàn bà sẽ trở nên tàn nhẫn.

Bạn bảo mình đã từng sống rất mê muội. Từng nghĩ rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhưng có biết đâu rằng, hạnh phúc chỉ là khái niệm do bạn tự vẽ nên. Bạn từng vui vẻ là những bộ quần áo phẳng phiu cho chồng, đâu ngờ rằng anh ta mặc chiếc áo đó đi gặp nhân tình. Bạn cặm cụi trong bếp cả ngày để tự tay làm bánh sinh nhật tặng chồng, đâu biết khi mình mướt mồ hôi thì chồng với nhân tình đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Biết bao lần, bạn ngồi chờ chồng trong đêm khuya. Lo lắng vì nghĩ anh đi làm mệt mỏi, cực nhọc nhưng bạn đâu biết rằng chồng về trễ chỉ bởi bận ôm ấp nhân tình trong khách sạn.

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Bạn đã từng nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc đời là một bộ phim thì chồng bạn là một diễn viên rất giỏi. Anh ta lừa dối bạn không phải một hai ngày, một hai tháng mà là trong hai năm. Ngoài đường anh ta vẫn ôm ấp nhân tình nhưng về nhà lại quàng tay bảo rằng yêu vợ. Những lúc bận đi với nhân tình anh luôn tìm được những lí do rất thuyết phục: Họp đột xuất, đi đám cưới, đi gặp khách hàng…

Bạn chưa bao giờ phàn nàn khi chồng về trễ. Những khi chồng nôn ói vì những cuộc nhậu, bạn lo từng ly nước chanh giải rượu. Bạn sợ chồng mệt mỏi vì áp lực công việc nên cố gắng tạo một bầu không khí thật vui trong nhà. Rảnh rỗi lại tỉ mỉ hàng giờ trong bếp nấu những món ăn tẩm bổ cho chồng.

Nhưng bạn làm tất cả những điều đó để đổi được gì? Khi ả nhân tình trơ trẽn gửi những tin nhắn và hình ảnh thân mật với chồng bạn vẫn không tin đó là sự thật. Ả nói bạn là người vợ ngu ngốc, người vợ u mê mới bị chồng cắm sừng. Cơn uất nghẹn bùng lên trong lòng bạn. Rồi bạn ngẫm lại lời của nhân tình chồng: Bạn đúng là một người vợ ngu si…

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Hết lòng vì chồng nhưng điều bạn nhận được là sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn vẫn nghĩ bạn là một người đàn bà chỉ biết quẩn quanh, vui vẻ với những điều bé mọn. Bạn như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, mà anh ta là cả bầu trời của mình. Bao nhiêu năm làm vợ, bạn chỉ biết làm thế nào cho chồng được hạnh phúc, vui vẻ. Và khi bị phản bội, chồng vẫn nghĩ bản chỉ biết ngồi đó và khóc lóc chờ chồng quay về.

Nhưng chồng bạn đã sai rồi. Bạn nhắn lại với nhân tình là bạn nhường người đàn ông bạc bẽo như vôi đó cho cô ta. Yên tâm là bạn chẳng thèm đánh ghen, chẳng cần làm lớn mọi chuyện vì chỉ cần nhìn thấy hai con người đó bạn đã thấy kinh tởm. Khi bạn đưa lá đơn ly hôn, chồng bạn há hốc mồm ngạc nhiên vì nghĩ rằng bạn sẽ khóc lóc mà mong anh ta quay về. Buông tay bởi bạn không muốn mãi làm một người đàn bà ngu si cho người ta dắt mũi…

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Đàn bà chịu đủ tổn thương, tự khắc sẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bảo mình rất đau khi chọn phương án ly hôn nhưng bạn biết mình đã làm đúng. Thương tổn, khổ sở, giày vò bạn đã chịu đựng đủ. Khi đàn ông đã bạc lòng, đàn bà còn níu kéo để làm gì? Đàn bà khi chịu đủ tổn thương tự khắc sẽ buông tay. Đàn bà đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không sống được khi thiếu đi người đàn ông đó, đừng bao giờ xem anh ta là cả bầu trời. Khi đàn ông phản bội, đàn bà mới thấy mình cần phải sống tàn nhẫn và lạnh lùng để vượt qua nỗi đau.

Đàn bà chỉ cạn nghĩa khi đàn ông đã thay lòng!

Đàn bà có chồng ngoại tình dù đau đớn đến đâu cũng đừng bao giờ buông xuôi cuộc đời mình

Đàn bà có chồng ngoại tình dù đau đớn đến đâu cũng đừng bao giờ buông xuôi cuộc đời mình

Nỗi đau duy nhất chỉ dành cho bạn tôi, cho người mẹ đã già và đứa con trai quá nhỏ còn chưa hiểu nỗi đau mất mẹ là gì. Còn người chồng ấy, anh ta sau khi nhỏ vài ba giọt nước mắt rồi cũng thôi. Sẽ có hạnh phúc mới, sẽ nắm tay nhân tình mà sống vui vẻ trong khi vợ mình mồ chưa xanh cỏ.

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