Gửi những người đàn ông xao nhãng trách nhiệm làm chồng

Trên đời này rất nhiều ông chồng sống vô tâm và tàn nhẫn với vợ. Các ông xao nhãng việc nhà, xao nhãng trách nhiệm của người đàn ông trong chính căn nhà mình. Đàn bà lấy chồng không sợ chồng nghèo, chỉ sợ chồng quá vô tâm, hời hợt.

Có bao giờ các đấng mày râu thử ngồi và ngẫm nghĩ xem: Trách nhiệm của một ông chồng trong gia đình to lớn đến mức nào? Từ xưa đến nay, đàn ông vẫn được xem là trụ cột gia đình, người chủ của mái ấm. Bên cạnh những người chồng thực sự là chỗ dựa cho vợ thì còn nhiều lắm những ông chồng phó mặc mọi trách nhiệm gia đình lên vai vợ. Nhiều người phụ nữ đã quyết định ly hôn bởi: Có chồng cũng như không! Nhiều ông chồng dồn hết trách nhiệm gia đình lên vai vợ - Ảnh minh họa: Internet Trước khi nhận được cái gật đầu đồng ý làm vợ của người phụ nữ, đàn ông nào cũng hứa những câu na ná như nhau: Anh sẽ chỉ có mình em, anh sẽ làm em hạnh phúc, cả cuộc đời này có anh rồi em không cần phải lo lắng điều gì nữa cả… Nhưng cưới nhau về rồi, tình yêu đã nhạt dần theo năm tháng, lời hứa "chắc như đinh đóng cột" ngày nào chẳng mấy ai còn nhớ. Nhiều người đàn ông vẫn nghĩ chỉ cần mỗi tháng đưa vợ một số tiền coi như xong phần trách nhiệm cao cả. Mọi nỗi lo âu, mọi chuyện trong gia đình đều dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của vợ.

Chị gái tôi cũng có một ông chồng quá vô tâm như thế. Hằng ngày, anh chỉ có việc xách cặp đi làm, tối về nhà. Còn lại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, họ hàng nội ngoại anh đều không quan tâm, phó mặc cho vợ lo liệu. Thậm chí con học lớp nào, trường nào anh nhiều khi còn không nhớ. Đám giỗ bên chồng, chính chị cũng phải nhắc nhở anh mới đi. Chị bảo với tôi, chính chị cũng sai khi cứ ra sức lo lắng, ôm hết việc vào mình để chồng sinh tật ỷ lại. Lúc nào trong đầu anh rể tôi cũng nghĩ rằng mọi việc đã có vợ lo. Nhiều lúc chị mỏi mệt đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa vài ngày để giảm áp lực. Chồng chị không hề biết vợ mình phải gánh trên vai bao nhiêu việc. Những lúc rảnh rỗi, anh chỉ có việc cắm cúi vào chiếc điện thoại chơi game, đọc báo. Anh xem vợ mình như một người thợ đa năng, chỉ cần lên tiếng là được phục vụ chu đáo. Nửa đêm đói bụng cũng khều vợ dậy pha mì.

Đàn ông mải theo đuổi hư hanh ngoài xã hội mà quên mất vai trò của mình trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng khen chị tôi là một người phụ nữ giỏi giang, anh rể tôi quá may mắn khi cưới chị làm vợ. Mỗi lần nghe được lời khen đó chị tôi cười chua chát: Đàn bà càng giỏi giang thì càng khổ. Mà đúng chị tôi khổ thật, chẳng có đâu thời gian rảnh cho riêng mình. Ngay cả lúc ốm cũng không thể nằm nghỉ vì bao nhiêu chuyện đang chờ chị. Anh rể nếu một ngày không có chị nhắc anh cũng chả nhớ nỗi những chuyện quan trọng. Chị bảo với tôi, có chồng vô tâm như chị không khéo chị ở một mình sướng hơn. Trên đời này nhiều ông chồng sống vô tâm và tàn nhẫn với vợ. Các ông xao nhãng việc nhà, xao nhãng trách nhiệm của người đàn ông trong chính căn nhà mình. Đàn bà lấy chồng không sợ chồng nghèo, chỉ sợ chồng quá vô tâm, hời hợt. Một ngôi nhà không thể trọn vẹn hạnh phúc nếu chỉ có một người chăm lo vun vén. Đàn bà chăm lo mãi, gánh vác một mình mãi rồi cũng có lúc mỏi mệt. Bao nhiêu người đàn bà vẫn âm thầm hi sinh, âm thầm chịu đựng trong chính căn nhà mình? Làm chồng không hề khó nếu đàn ông thật sự thương yêu người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Làm chồng có khó không? Xây dựng một gia đình, gồng gánh cả một tổ ấm chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nhưng như người đời bảo: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nếu cả hai vợ chồng cùng thương yêu, cùng nhau chia sẻ, gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ thì tổ ấm gia đình vững chãi biết bao. Nhìn xung quanh mình, nhiều người đàn ông mãi theo đuổi những hư danh ngoài xã hội mà xao nhãng trách nhiệm của mình trong gia đình. Nấu cho vợ một bữa cơm đã thấy mình cao cả trong khi vợ phải còng lưng nấu nướng ngày ba bữa. Đón con một buổi đã thấy mình là người cha tốt trong khi vợ mình làm điều đó hàng ngày kiêm luôn bảo mẫu, người dạy con học. Đàn ông à, các anh còn xao nhãng trách nhiệm của mình đến bao giờ?

Cách đàn bà khôn ngoan ứng xử khi chồng ngoại tình Chồng ngoại tình, với phụ nữ cảm giác bị phản bội, bị chà đạp tin yêu khổ sở vô cùng. Khi chồng phản bội, đàn bà khôn ngoan nên làm gì? Đánh ghen, níu kéo chồng quay về hay buông bỏ người chồng tệ bạc?

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