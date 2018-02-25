Vì sao đàn ông nhanh thích và cũng nhanh chán phụ nữ dễ bảo?

Phụ nữ yêu 25/02/2018 13:35

Mỗi người phụ nữ đều có 1 sự cuốn hút riêng trong mắt đàn ông. Thế nhưng, để sự cuốn hút đó được duy trì bền vững thì không phải ai cũng làm được, đặc biệt là đối với những cô nàng dễ bảo.

Vậy vì sao đàn ông nhanh thích và cũng nhanh chán tuýp phụ nữ dễ bảo như vậy?

Phụ nữ dễ bảo có vẻ rất đáng yêu

Đúng là như vậy, giữa 1 cô gái ngang bướng, nói 1 câu cãi lại 10 câu thì 1 cô gái hiền lành ngoan ngoãn sẽ khiến đàn ông cảm thấy lòng tự trọng của anh ta được đánh giá cao.

Đàn ông thường không thích phụ nữ tranh cãi với mình, nhất là trước những người phụ nữ thông minh hơn, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân mình kém cỏi và đương nhiên lòng tự tôn cao như vậy họ sẽ không chấp nhận ở cạnh người phụ nữ như thế.

Hơn nữa, những cô gái dễ bảo thường nói năng ngọt ngào, có dạ có thưa, mà những lời ngọt ngào như rót mật vào tai thì không ai là không thích. Cho dù có là thật hay giả tạo thì  trước hết ấn tượng về những người khéo ăn nói là vô cùng tốt.

Đàn ông đa số đều thích sai khiến, ra lệnh cho đàn bà. Những cô gái dễ bảo thường nghe lời người đàn ông của mình răm rắp mà không hề có phản ứng lại. Chính vì thế, đàn ông khi ở cạnh họ có cảm giác được tôn sùng như bậc đế vương.

Vì sao đàn ông nhanh thích và cũng nhanh chán phụ nữ dễ bảo? - Ảnh 1

Những cô gái dễ bảo thường nói năng ngọt ngào - Ảnh Internet

Thế nhưng tại sao lại dễ chán?

Phụ nữ dễ bảo chỉ khiến đàn ông coi thường

Mặc dù không phải lúc nào cũng tỏ ra ngang ngạnh nhưng khi cần nêu ý kiến, phụ nữ vẫn nên thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Đừng vì sợ anh ấy không hài lòng mà khúm núm rồi cho qua, và mặc định đàn ông là đúng.

Ban đầu có thể chàng sẽ chết mê chết mệt vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ sai bảo của bạn nhưng rồi chỉ 1 thời gian sau lập tức chàng sẽ chán ngán bạn ngay.

Vì sao ư? Thường thì điều gì càng dễ có người ta càng không biết trân trọng, mà những người dễ dãi quá thì hay bị coi thường.

Có người thích vợ mình dại khờ để dễ sai khiến, nhưng đa phần đàn ông thời nay đều thích 1 người phụ nữ thông minh, có thể quán xuyến mọi việc, đồng thời cũng có thể cùng anh ta bàn luận tranh cãi về 1 vấn đề nào đó.

Vì sao đàn ông nhanh thích và cũng nhanh chán phụ nữ dễ bảo? - Ảnh 2

Những người dễ dãi quá thì hay bị coi thường - Ảnh Internet

Khi phụ nữ càng thích tranh luận, đàn ông càng có cảm giác chinh phục.

Đối với những người phụ nữ dễ bảo, đàn ông chỉ thích tức thời, còn những người đàn bà sắc sảo, biết tranh luận đúng đắn thì sẽ khiến đàn ông nghĩ tới suốt đêm.

Bởi vậy, làm một người phụ nữ đừng dễ bảo hay dễ dãi quá. Đừng để đàn ông xem mình là trò tiêu khiển hay giải trí.

Nếu đã trở thành “nô lệ” trong tình yêu thì mãi mãi không thể thoát ra được. Hãy tự mình làm chủ bản thân mình, mạnh mẽ sống và thể hiện cá tính riêng biệt của mình. Chỉ có người phụ nữ tự tin mới khiến đàn ông chết mê chết mệt thực sự.

Đàn bà cứ nói 4 câu này thì sẽ 'đốt cháy' được đàn ông, cùng xem bạn đã nói những câu nào rồi?

Đàn bà cứ nói 4 câu này thì sẽ 'đốt cháy' được đàn ông, cùng xem bạn đã nói những câu nào rồi?

Người ta thường nói khi đàn ông yêu 1 người phụ nữ thì dù người ấy làm gì nói gì cũng đều thấy đáng yêu. Thế nhưng, đó chỉ là giai đoạn đầu, còn trên thực tế thì sau khi yêu nhau lâu, nhất là khi đã nên vợ nên chồng, lời ăn tiếng nói đều phải tính toán kỹ càng.

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