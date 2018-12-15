Thứ rẻ mạt nhất là lời hứa của đàn ông?

Có những lời hứa sẽ trở thành động lực để tất cả cùng cố gắng và hoàn thiện chính mình. Nhưng cũng có những lời hứa chỉ là hình thức, để rồi sau những chuyện xảy ra, tất cả đều đau khổ. Phải chăng, thứ rẻ mạt nhất trên đời là lời hứa của đàn ông?

Khi các chị em phụ nữ ngồi lại với nhau, sẽ có hàng ngàn câu chuyện về đàn ông họ có thể kể cho nhau nghe. Đàn ông được mổ xẻ ở nhiều khía cạnh, tốt có, xấu có. Khi một người phụ nữ bị phũ phàng bởi cánh đàn ông quá nhiều, cô ấy sẽ khó mà tin được những gì đàn ông nói. Nhiều người cho rằng sẽ thật dại khờ nếu như mải tin tưởng vào lời hứa của đàn ông. Liệu điều đó có thật sự đúng hay không? Đừng tin hoàn toàn những gì đàn ông nói… Không phải ngẫu nhiên mà các chị em phụ nữ lại không tin tưởng nhiều đối với đàn ông như thế. Bởi có những người đàn ông chỉ hứa suông, chẳng bao giờ thực hiện đúng lời hứa của mình. Bạn sẽ khó có thể tin tưởng được bất kỳ một người đàn ông nào trên đời, khi đã trải qua những lần đau khổ, những cuộc tình dang dở, những lần bị phản bội. Trớ trêu thay, cuộc đời không như là mơ, chuyện tình yêu cũng có vô vàn chuyện dở khóc dở cười. Chúng ta có thể đặt thật nhiều tâm huyết và tình cảm của mình vào một ai đó, nhưng họ có giống như ta kỳ vọng hay không lại là một câu chuyện khác.

Đừng tin hoàn toàn những gì đàn ông nói - Ảnh minh họa: Internet Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào những lời hứa của đàn ông. Chỉ khi nào vấp ngã, chỉ khi nào bạn sống trong cảm giác hụt hẫng vì bị phản bội và bị phũ phàng, bạn mới có thể hiểu được điều đó. Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đối xử tốt và chung thủy với bạn trọn đời. Và không phải bất cứ lời hứa nào của đàn ông cũng xuất phát từ trái tim và họ nguyện suốt đời thực hiện nó. Nhưng đừng cố gắng khiến cho nhau đau khổ… Bạn không tin vào những gì đàn ông nói. Bạn không còn bất cứ niềm tin nào dành cho họ. Nhưng đừng biến điều đó thành thù hận. Một người phụ nữ tốt sẽ hiểu được như thế nào là người đàn ông xứng đáng với họ để chấp nhận buông tay và đi tìm cho mình một người đàn ông khác. Không thiếu những cô gái chỉ vì thù hận, chỉ vì cảm thấy không xứng đáng nên đã tìm cách làm cho nhau đau khổ nhiều thêm.

Khi bạn nhận ra rằng người đó không xứng đáng với những gì bạn dành cho họ, không xứng đáng với những kỳ vọng của mình, hãy chấp nhận và từ bỏ. Níu kéo, giận hờn, thù hằn sẽ khiến cho tâm hồn bạn trở nên tổn thương và chai sạn nhiều đi. Nếu cuộc sống của bạn không còn màu hồng nữa, đừng cố gắng biến nó trở nên đen kịt đi, nó đang giết chết tâm hồn bạn. Đừng cố gắng làm đau khổ lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet Quan trọng là đặt niềm tin đúng chỗ Trong tình yêu, không có ai hoàn hảo hơn ai, chỉ có điều người đó phù hợp với bạn hay không mà thôi. Đừng vì những tổn thương mà một vài cuộc tình của bạn gây ra mà mất niềm tin với tất cả những người đàn ông trên đời này. Ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông xứng đáng với bạn. Nếu bạn bị người khác đối xử phũ phàng, nếu như bạn không nhận được những gì bạn kỳ vọng, đừng đánh mất niềm tin và tinh yêu của mình đối với cuộc đời này. Hãy tìm một người nào đó hoàn hảo trong cách nhìn của bạn để mà yêu, hãy trân trọng bản thân mình, trân trọng những người tuyệt vời xung quanh. Đó là những gì đẹp đẽ và tuyệt vời nhất dành cho người phụ nữ. Hãy biết đặt niềm tin đúng chỗ - Ảnh minh họa: Internet Đừng vì những đau thương trong quá khứ làm mất đi sự vị tha và trái tim yêu đời của một phụ nữ. Thật đáng tiếc, nếu như bạn không còn yêu, không muốn yêu và không tìm thấy được điều ngọt ngào đằng sau những đổ vỡ.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa! Đây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với em. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên đi những thề ước về tương lai của hai chúng ta. Vì vậy kể từ hôm nay, em sẽ thôi mơ mộng về mai sau. Bởi lẽ đàn ông đều thích hứa nhưng chẳng mấy ai làm được.

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