Thời điểm khiến đàn ông thấy yếu đuối nhất

Phụ nữ yêu 09/06/2018 15:01

Đôi khi trong cuộc sống, đàn ông cũng cần có một người phụ nữ ở bên khi anh ấy yếu đuối.

Trong cuộc sống, người đàn ông cũng có rất nhiều điều phải lo lắng. Nhưng bản chất đàn ông mạnh mẽ và không muốn thể hiện cho nhiều người biết sự yếu đuối của mình. Nhưng cũng có những thời điểm, sự yếu đuối lên đến đỉnh điểm. Là người phụ nữ của anh ấy, bạn nên hiểu những thời điểm đó để giúp anh ấy vượt qua.

Khi gặp những rủi ro, thất bại trong công việc

Tiền tài và sự nghiệp là hai thứ đàn ông vô cùng trân quý và được coi như vũ khí mạnh nhất để họ thể hiện sức mạnh của mình. Bởi thế, sự thất bại trong công việc kèm theo nguy cơ bị nhẵn túi sẽ khiến sự yếu đuối của đàn ông lên đến tột đỉnh. Khi ấy bạn nên làm gì?

Trước tiên, bạn hãy nấu cho chàng những món ăn ngon để đảm bảo chàng sẽ không bị kiệt sức. Sau đó hãy ngồi lại và lắng nghe những tâm sự của chàng. Tốt nhất bạn cũng không nên phản ứng lại những lời bộc bạch đó. Khi những buồn chán qua đi cũng là lúc anh ấy có thể hoạch định đường đi của mình, vì thế bạn phải thật kiên nhẫn.

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Sẻ chia lúc anh ấy gặp khó khăn trong công việc là điều cần nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khi có ai đó nhắc về những lỗi lầm mà chàng đã gây ra trong quá khứ

Đây cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người. Khi ai đó gây ra lỗi lầm gì dù là trong quá khứ thì cũng cảm thấy hổ thẹn và không tự tin trước mọi người. Nhất là với người đàn ông, họ phải sống trong tâm trạng dày vò và đau khổ.

Nếu ai đó nhắc về điều này và nếu bạn xuất hiện bên cạnh anh ấy thì nên chọn một thái độ phù hợp. Tuyệt đối đừng tỏ ra thương hại cũng đừng quá lo lắng như vậy sẽ khiến người đàn ông thấy xấu hổ và chạnh lòng. Bạn chỉ nên trò truyện như những người bạn hiểu nhau. Hoặc đơn giản là bạn chỉ cần ở bên anh ấy và lặng im trong khoảng thời gian nhất định. Về lâu dài, sự có mặt của bạn sẽ giúp chàng cảm thấy được an ủi, sẻ chia.

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Đừng tỏ ra mình thương hại đàn ông những lúc anh ấy yếu lòng mà chỉ nên im lặng ở bên chờ anh ấy bình tâm lại - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị người thân phản bội

Đàn ông vốn kiêu hãnh là kẻ mạnh mẽ và cho rằng mình sẽ chi phối, bảo vệ được người khác. Chính vì suy nghĩ này mà khi đàn ông bị người thân phản bội cũng là lúc anh ấy thấy bản thân chẳng có tài cán gì và không có ai nể phục mình nữa.

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Đàn ông vốn nghĩ mình có đủ khả năng để che chở cho tất cả người thân xung quanh anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đó là khi lòng tự trọng, sĩ diện bị tổn thương nghiêm trọng khiến chàng rơi vào trạng thái cực đoan và không đánh giá cao bản thân mình. Lúc này bạn nên là người xuất hiện san sẻ nỗi niềm cùng anh ấy.

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