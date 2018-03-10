6 bí kíp khiến đàn ông quỳ rạp dưới chân mà chẳng cần nói gì nhiều

Phụ nữ yêu 10/03/2018 16:07

Phụ nữ luôn muốn được đàn ông chinh phục. Nhưng không phải cứ ngồi yên chờ đàn ông tới, bản thân phụ nữ cũng cần học cách khiến đàn ông tự nguyện say mê không dứt.

Đôi khi, không cần phải dùng đến lời nói mà vẫn khiến đối phương đoán biết được cảm xúc và mong muốn  của bạn, đó mới chính là người phụ nữ tinh tế.

Sau đây là 6 bí kíp giúp bạn có thể làm đàn ông quỳ rạp dưới chân mình mà không cần nói gì nhiều.

Chăm chút vẻ bề ngoài

Điều này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Vẻ bề ngoài của 1 cô gái vô cùng quan trọng, không cần phải xinh đẹp xuất sắc nhưng cần có 1 ấn tượng nhất định mới mong khiến người khác phái để ý.

Là phụ nữ, không thể để đầu tóc rối bời, bề ngoài luộm thuộm bước ra đường được. Một khi đã ra ngoài, lúc nào cũng phải như 1 nàng công chúa, sạch sẽ, thơm tho. Thậm chí ngay cả trong phòng ngủ cũng cần đẹp.

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Vẻ bề ngoài của 1 cô gái vô cùng quan trọng - Ảnh Internet

Đàn ông yêu bằng mắt, đó là điều đã được minh chứng rất rõ ràng, phụ nữ bên trong có thế nào thì cũng phải bắt đầu được tìm hiểu từ vẻ bề ngoài.

Cười tươi rạng rỡ

Khoa học chứng minh, đàn ông thường thích những người phụ nữ hay cười  hơn là các cô gái lúc nào cũng khó chịu, nghiêm túc. Nụ cười của phụ nữ thực sự có sức sát thương rất cao. Một người phụ nữ hay cười đồng nghĩa với việc họ luôn lạc quan, yêu đời và cảm thấy hạnh phúc. Và 1 người hạnh phúc thì họ mới mang tới hạnh phúc cho người khác được.

Dùng ánh mắt làm vũ khí

Ánh mắt là vũ khí quan trọng của mỗi người, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau người ta đã hiểu được đối phương cần gì. Nếu đang có ý định tán tỉnh chàng thì ánh mắt ẩn ý sẽ giúp chàng để ý tới bạn hơn. Khi đã yêu rồi, nhìn nhau bằng ánh mắt nồng cháy, tình tứ sẽ khiến chàng lúc nào cũng nhớ nhung tới bạn.

Đừng bao giờ trở thành bạn bè của chàng

Nhiều người phụ nữ muốn bắt đầu mối quan hệ bằng cách trở thành bạn bè của chàng, nhưng đó là điều hoàn toàn sai lầm. Khi bạn bắt đầu cư xử như bằng hữu, lắng nghe hết những chia sẻ của chàng về cô gái khác thì cũng là lúc chính bạn đánh mất cơ hội của chính mình.

6 bí kíp khiến đàn ông quỳ rạp dưới chân mà chẳng cần nói gì nhiều - Ảnh 2

Ánh mắt là vũ khí quan trọng của mỗi người, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau người ta đã hiểu được đối phương cần gì - Ảnh Internet

Nếu xác định yêu, hãy cho chàng biết thái độ rõ ràng ngay từ đầu.

Có chiều sâu tâm hồn

Ngoại hình đương nhiên vô cùng quan trọng, nhưng nó chỉ có tác dụng ở lần gặp đầu tiên còn lại 1 cô gái có nội tâm phong phú, có chiều sâu tâm hồn thì lại khiến các chàng trai say mê và muốn khám phá nhiều hơn.

Ai cũng muốn yêu 1 cô nàng sâu sắc vì cô gái đó tinh tế và thấu hiểu người khác. Bởi vậy đừng tỏ ra bạn là 1 kẻ nông cạn trước mặt chàng nếu không muốn chàng gạt bạn ra khỏi danh sách “con mồi”.

Có công việc mình yêu thích và kiếm ra tiền

Chẳng cần phải nói gì nhiều, nếu bạn có 1 công việc mình yêu thích và đam mêm với công việc đó, hãy kiếm tiền từ chính sự đam mê ấy. Chẳng còn gì quyến rũ hơn 1 cô gái chăm chỉ làm những công việc mình yêu thích.

Hơn thế nữa, chuyện kinh tế cũng khá quan trọng khi mức lương bạn kiếm được nhiều trường hợp sẽ tỉ lệ thuận với sự hoàn hảo của chàng trai bạn yêu.

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Con gái khi yêu ai cũng mong muốn tìm được 1 người yêu thương mình chân thành. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

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