Tại sao đàn bà không đẹp vẫn quyến rũ được chồng bạn?

Phụ nữ yêu 16/02/2018 12:15

Nhiều bà vợ phát điên vì chồng đi ngoại tình, thậm chí là với những cô nàng xấu xí hơn mình bội phần. Khi đó các chị em có lý giải được vì sao phụ nữ không đẹp vẫn quyến rũ được chồng mình không? Thử đọc 1 số lý giải sau đây nhé.

Đàn ông thường ham của lạ

Dù bạn có đẹp cách mấy thì khi đàn ông ở càng gần lâu ngày cũng sẽ có lúc cảm thấy chán chường. Người ta nói “xa thơm gần thối” cũng là vì vậy. Vợ thì lúc nào cũng ờ nhà chờ sẵn, đàn ông thường không còn nhìn thấy vẻ đẹp vốn có của vợ. Trong khi thế giới bên ngoài có biết bao cạm bẫy.

Dù những cô nàng không đẹp tốt gì, nhưng họ là “của lạ” với đàn ông. Có lẽ, chỉ cần không quá xấu thì đàn ông đều có thể “ăn" được hết.

Bởi thế, các bà vợ đừng dại dột giam mình trong 4 bức tường, trong căn bếp tối om, suốt ngày đầu bù tóc rối. Hãy biết cách tự chăm sóc, tự yêu thương bản thân mình hơn, đồng thời tự làm mới mỗi ngày để chồng không cảm thấy nhàm chán.

Phụ nữ không đẹp đôi khi lại có duyên ngầm

Nhiều người đàn bà mới nhìn quả thật không đẹp, nhưng càng nói chuyện, càng thấy đáng yêu và quyến rũ. Đó là cái duyên ngầm, và không nhiều người có được điều đó. Đàn ông thường chết mê chết mệt vì chính duyên ngầm đó của phụ nữ.

Nếu đã chán ngán với những lời càm ràm, cau có của vợ ở nhà thì 1 người đàn bà ăn nói dịu dàng, ngọt ngào dễ khiến đàn ông say như điếu đổ. Đừng thấy lạ khi chồng mình đi cặp bồ với 1 cô gái xấu hơn mình, phụ nữ nên biết tự tiết chế lời nói, dù trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự văn minh, đoan trang và sắc bén của mình.

Nấu ăn ngon

Đàn ông yêu qua dạ dày, vì thế chuyện nấu ăn vô cùng quan trọng. Phụ nữ thời hiện đại thường coi nhẹ chuyện bếp núc, nhưng dù có bận rộn thế nào, hãy dành thời gian nấu bữa cơm cho gia đình. Có thể là những món không đặc biệt, không quá ngon nhưng chứa đầy tâm tình của bạn, người chồng nhất định sẽ cảm nhận được.

Đừng để khi 1 người đàn bà khác nấu cho chồng những món ngon rồi kéo anh đi luôn thì lại ngẩn ngơ tiếc nuối.

Tại sao đàn bà không đẹp vẫn quyến rũ được chồng bạn? - Ảnh 1

Đàn ông yêu qua dạ dày, vì thế chuyện nấu ăn vô cùng quan trọng - Ảnh Internet

Làm tình giỏi

Chuyện tình yêu luôn gắn liền với tình dục là không thể chối cãi. Chính vì điều đó, ngoài những chuyện bên lề khác, người vợ phải cực kỳ lưu tâm tới vấn đề này. Có nhiều khi chỉ vì giận dỗi vu vơ mà vợ thường cấm vận chồng.

Thế nhưng đó là 1 cách làm rất nguy hiểm. Những cách giải quyết trẻ con như thế sẽ khiến chồng sớm chán ghét bạn, đồng thời khiến anh có ham muốn mà không được giải tỏa, anh sẽ tìm tới những người đàn bà khác làm tình giỏi để thỏa mãn nhu cầu.

Người ta nói “vợ chồng giận nhau ở đầu giường, cuối giường lại làm hòa” là vì vậy. Phụ nữ, nhất định phải nhớ đừng bao giờ phạt chồng bằng cách bắt anh ấy "ăn chay".

Bởi vì khi đó không có nhiều người đàn ông có thể vượt qua được những cạm bẫy bên ngoài đâu. Làm người vợ, hãy khôn ngoan tỉnh táo để không bị mất chồng vào tay kẻ khác.

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Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ.

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