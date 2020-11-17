Phụ nữ tuổi 40 nhất định đừng bận tâm đến 3 thứ này, càng biết ngó lơ càng hạnh phúc an yên

Người xưa có câu “9 người 10 ý”, mỗi người đều có suy nghĩ, quan điểm sống khác nhau. Tất nhiên, bạn có thể được lòng người này nhưng lại vô tình phật ý người khác chỉ vì cách sống không giống với số đông. Những lúc như thế, nếu phụ nữ 20 ra sức lấy lòng thiên hạ, phụ nữ 30 tự chất vấn bản thân thì phụ nữ 40 sẽ mặc kệ miệng đời.

Chỉ cần làm ngơ trước 3 điều này phụ nữ tuổi 40 ắt sẽ có cuộc đời an yên, càng về hậu vận càng hạnh phúc ấm êm, không vướng muộn phiền.

Đừng dại tranh cãi, cũng đừng tốn công thuyết phục đối phương rằng bạn không như những gì họ nghĩ. Bởi lẽ, nếu chịu hiểu lý lẽ, nếu biết suy nghĩ họ đã không rảnh rỗi đến mức bêu riếu về người khác khi không hiểu gì về bạn.

Cô ấy đủ từng trải, đủ bản lĩnh để bỏ ngoài tai những lời thêu dệt của người đời về mình. Nàng hiểu rằng, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Thay vì dùng cả đời để làm hài lòng người khác thì tốt nhất ta nên dùng chính khoảng thời gian ấy để vừa lòng bản thân.

Phụ nữ U40 hiểu rằng, quản cuộc đời của bản thân là quá đủ, chuyện của người khác hãy cứ để họ tự làm chủ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện cá nhân của người khác

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận” chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất câu chuyện của mình, mới biết mình nên làm gì để mọi chuyện an ổn, cuộc sống bình an và hạnh phúc theo định nghĩa của họ. Khi bất bình trước chuyện cá nhân của người khác, nếu đủ thân thiết bạn hẵng mở lời hỏi han, khuyên can và đưa ra suy nghĩ của mình.

Nếu đối phương từ chối chia sẻ, khó chịu khi bạn hỏi han thì phụ nữ 40 nên biết điểm dừng để không trở nên nhiều chuyện, mang tiếng thọc mạch.

Phụ nữ U40 hiểu rằng, quản cuộc đời của bản thân là quá đủ, chuyện của thiên hạ hãy cứ để họ tự làm chủ.

Phụ nữ 40 không dại làm khổ mình khi cứ phải tỏ ra bình thường với kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người hai mặt

Phụ nữ 40 không non nớt như phụ nữ 20, không nông nổi như phụ nữ 30. Vì là người phụ nữ từng trải, vì đã trải quá rất nhiều thử thách của cuộc đời nên cô ấy biết cách miễn nhiễm, từ chối những mối quan hệ độc hại.

Nếu phụ nữ khác sẵn sàng nín nhịn, vẫn qua lại với những người không chân thành với mình thì phụ nữ thông minh không như thế. Nếu phát hiện đối phương là kiểu người hai mặt “bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao” cô ấy sẽ ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ.

Họ không dại đưa mình vào những bực dọc, khó chịu hay những oán hận của kẻ “ghen ăn tức ở”, cũng không dại làm khổ mình khi cứ phải tỏ ra bình thường với kẻ tiểu nhân.

Chỉ cần làm ngơ trước 3 thứ này phụ nữ 40 ắt sẽ có cuộc sống an yên viên mãn, càng về hậu vận càng hạnh phúc ngập tràn.