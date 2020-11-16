3 ‘chỗ hiểm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại chạm vào kẻo bị chán ghét, khinh miệt

Đây là sai lầm phụ nữ nông cạn nào cũng phạm phải. Những người phụ nữ khờ dại cứ luôn tìm đủ cách để chứng minh tầm quan trọng của mình trong đời đàn ông. Họ bắt đối phương phải đứng về phía mình, phải lựa chọn giữa vợ hoặc mẹ và tỏ thái độ gắt gỏng, cáu bẳn nếu chồng không làm theo ý mình.

Muốn được thương yêu, trân trọng cả đời, phụ nữ thông minh chỉ cần nhắc nhở bản thân không được chạm vào 3 “tử huyệt” này của đàn ông là đủ.

Phụ nữ khôn ngoan không như thế, cô ấy thừa tinh tế để hiểu rằng mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời đàn ông. Dù yêu vợ, thương con đến mấy thì việc bắt chàng phải trở mặt với mẹ để bênh vực vợ là đòi hỏi quá quắt với anh ấy.

Phụ nữ đừng dại chê trách, có thái độ bài xích bạn bè của chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Cấm cản chồng qua lại với bạn bè anh ấy

Với đàn ông, bạn bè không chỉ là người cùng uống với nhau vài cốc bia, tán chuyện phiếm mà còn là người anh em, là đối tác làm ăn. Đặc biệt, trong một số trường hợp bạn bè còn là quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ đàn ông hết lòng trong sự nghiệp.

Thế nên, phụ nữ đừng dại chê trách, có thái độ bài xích bạn bè của chồng. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ là "người đến sau", trong khi bạn bè đã cùng anh ấy nằm gai nếm mật, cùng nhau trải qua không ít khốn khó, cơ cực.

Nếu thấy bạn bè của của chồng làm điều gì không phải phép, hoặc thấy người bạn không thật tâm đối đãi với chồng mình phụ nữ cần khéo léo nhắc nhở thay vì hằn học, gào vào mặt bạn đời.

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, dù giận chồng đến mấy thì trước mặt thiên hạ bạn cũng phải giữ im lặng khi ở ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Khiến chồng mất mặt chốn đông người

Đàn ông nào cũng xem lòng tự trọng là chỗ hiểm bất khả xâm phạm. Đây là lý do vì sao họ rất cần người vợ hiểu chuyện, biết điều bên mình. Bởi lẽ, nếu phụ nữ khiến chồng khó xử chốn đông người, nếu cứ bắt anh ấy phải làm theo ý mình mà không nể mặt chàng thì bạn ắt sẽ khiến chàng bực bội vô cùng.

Nếu cứ nũng nịu, mè nheo và cãi nhau với chồng trước mặt bạn bè anh ấy thì dù hiền lành, dễ tính đến mấy đàn ông cũng chán ngán. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, dù giận chồng đến mấy thì trước mặt thiên hạ bạn cũng phải giữ im lặng khi ở ngoài đường. Nếu không, bạn đừng mong được chồng đưa đi cùng mỗi khi bạn bè tụ tập hay tiệc tùng.

Chỉ cần tránh xa 3 tử huyệt này, đảm bảo cả đời này chồng sẽ chỉ yêu mỗi bạn, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.