3 thứ đàn bà thông minh không được thiếu, nhất là thứ đầu tiên

Phụ nữ yêu 15/11/2020 05:34

Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ cho phép bản thân thiếu thốn 3 thứ này, nhờ thế họ chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông, ai cũng nể trọng.

Chỉ cần có đủ 3 thứ này đàn bà thông minh sẽ không phải khổ vì bất cứ ai, kể cả chồng con hay gia đình, đàn bà nông cạn hãy thuộc lòng. 

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Đàn bà khôn ngoan không bao giờ cho phép bản thân trở thành bà nội trợ toàn thời gian - Ảnh minh họa: Internet

1. Tiền bạc

Đàn bà đừng bao giờ tin vào câu nói "ở nhà anh nuôi" của đàn ông. Anh ta nói thế không phải vì sợ bạn đi làm vất vả, càng không phải vì muốn bạn nhàn hạ, sung sướng. Thực tế, chỉ đàn ông gia trưởng, ích kỷ và muốn kiểm soát vợ mới tước đoạt sự nghiệp, cơ hội phát triển của bạn đời. 

Họ bắt bạn đời phải phụ thuộc kinh tế, phải ngửa tay xin tiền chồng để dễ bề sai khiến, hạch sách. Dám chắc, một khi chấp nhận kiếp ăn bám đàn bà sẽ khổ cả đời.

Thừa hiểu điều đó, đàn bà khôn ngoan không bao giờ cho phép bản thân trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Họ chăm chỉ làm việc, tập trung kiếm tiền, dám tiêu tiền cho bản thân. Nhờ thế, cô ấy sẽ luôn "đắt giá", khiến chồng ngày càng kiêng nể, trân trọng.

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Hãy cứ là chính mình, tự tin, bản lĩnh, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì tự khắc bạn sẽ luôn là người đàn bà quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

2. Khí chất

Nếu nghĩ đàn bà chỉ cần ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm phức thì đã có khí chất thì bạn đã nhầm. Khí chất của phụ nữ không thể hiện ở vẻ ngoài, mà là ở cách cô ấy ứng xử hàng ngày, cử chỉ duyên dáng, ánh mắt nụ cười chừng mực.

Thế nên, chẳng cần dát hàng hiệu lên người, cũng không cần phải điểm phấn tô son quá trau chuốt. Hãy cứ là chính mình, tự tin, bản lĩnh, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì tự khắc bạn sẽ luôn là người đàn bà quyến rũ, đặc biệt trong mắt người đối diện.

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Khi đàn bà có tiền, có khí chất và biết yêu chính mình thì lúc ấy đàn ông ắt sẽ tôn thờ bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Tình yêu dành cho bản thân

Đàn bà đừng chờ bất cứ ai khiến mình hạnh phúc. Bởi chính bạn cũng có thể mang hạnh phúc cho mình bằng rất nhiều cách - yêu thương bản thân chính là cách đơn giản, hiệu quả nhất.

Mua cho mình những lọ kem chống lão hóa, chiếc túi xách xinh xắn hay tham gia những khóa học ngắn hạn để nâng cao chuyên môn, hay đơn giản chỉ là học thêm kỹ năng là thứ đàn bà thông minh không bao giờ tiếc.

Nàng hiểu rằng, nếu không trân trọng bản thân thì sao ta có thể đòi hỏi điều ấy từ người khác. Khi đàn bà có tiền, có khí chất và biết yêu chính mình thì lúc đó đàn ông ắt sẽ tôn thờ bạn.

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