5 sự thật ngay cả đàn ông chung tình cũng luôn giấu vợ, sống với nhau cả đời cũng không hé răng nửa lời

Phụ nữ yêu 13/11/2020 20:52

Ngay cả đàn ông chung tình cũng sẽ giấu kín những bí mật này với vợ, dù có “đánh chết” cũng không bao giờ để lộ.

Dưới đây là những sự thật đàn ông chung tình đến mấy cũng sẽ giấu kín như bưng, quyết không hé răng nửa lời với bạn đời. 

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Những cảm xúc sâu kín ấy đàn ông sẽ chẳng bao giờ kể với vợ, dù có đánh chết cũng không hé môi nửa lời - Ảnh minh họa: Internet

Những sự thật đàn ông chung thủy cũng ra sức che giấu, là vợ cũng khó có thể biết được. 

1. Vẫn ngầm để mắt tới người phụ nữ khác

Dù đã kết hôn, có con cái nhưng đàn ông vẫn không ngăn được việc thầm để mắt đến phụ nữ khác. Họ dán mắt vào những cô nàng nóng bỏng khi ra đường, cảm nắng nữ đồng nghiệp tâm lý hay chết mê chết mệt nữ đối tác tài năng.

Tất nhiên, những cảm xúc sâu kín ấy đàn ông sẽ chẳng bao giờ kể với vợ, dù có đánh chết cũng không hé môi nửa lời.

2. Không ngừng nghĩ về người yêu cũ

Người yêu cũ dù là quá khứ, là những gì đã qua nhưng đàn ông sẽ chẳng thể nào xóa sạch ký ức về cô ấy. Hôn nhân viên mãn, hạnh phúc đến mấy cũng sẽ có những phút giây đàn ông yếu lòng, thầm nhớ về người cũ và những kỷ niệm đã qua với nhau.

Tuy nhiên, nếu là người đàn ông bản lĩnh, hết lòng yêu vợ thương con đàn ông sẽ biết điểm dừng. Nếu là người chồng tệ bạc, trăng hoa thì việc vợ bị cắm sừng là điều khó tránh. 

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Đàn ông sẽ chẳng dại nói với vợ việc mình có giấu quỹ đen - Ảnh minh họa: Internet

3. Có quỹ đen

Đàn ông thật thà đến mấy cũng không bao giờ nộp hết tiền lương cho vợ. Họ sẽ âm thầm giấu bớt một phần tiền để làm quỹ đen, phòng trường hợp khẩn cấp vẫn có thể tự mình xoay sở mà không cần phải ngửa tay xin vợ.

Thế nên, đàn ông sẽ chẳng dại nói với vợ việc mình có giấu quỹ đen, càng không bao giờ cho vợ biết số tiền mà mình đang có.

4. Vẫn thường xem phim 18 +

Nếu nghĩ đàn ông lấy vợ, đã được gần gũi gối chăn sẽ không xem phim người lớn thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông xem phim này không phải vì họ nghiện tình dục mà bởi chàng muốn giải tỏa tâm sinh lý khi không được gần gũi vợ.

Đây cũng là cách để chàng học hỏi thêm những chiêu thức mới lạ để áp dụng khi vợ chồng gần gũi, giúp cải thiện chất lượng đời sống lứa đôi.

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Sẽ có những lúc đàn ông mong vợ vắng nhà để được sống lại thuở xưa, được tụ tập với bạn bè thâu đêm - Ảnh minh họa: Internet

5. Đôi khi thích vợ vắng nhà

Có người thương yêu chăm sóc, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ đương nhiên đàn ông có gia đình sẽ sung sướng hơn thuở độc thân rất nhiều. Tuy nhiên, sẽ có những lúc đàn ông mong vợ vắng nhà để được sống lại thuở xưa, được tụ tập với bạn bè thâu đêm, ngủ nướng và chơi game cả ngày mà không bị càm ràm.

Chị em đừng buồn nếu chồng vui khi bạn vắng nhà, bởi đôi khi đây lại là cách để cho cả hai không gian riêng, để chồng nhớ và trân trọng bạn đời hơn.

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Từ khóa:   đàn ông chung thủy phụ nữ lấy chồng cuộc sống hôn nhân

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