Sau lần đầu ái ân, nếu chàng có 3 biểu hiện đặc biệt này, dám chắc anh ấy đã xem bạn là nữ thần của đời mình

Phụ nữ yêu 10/11/2020 17:38

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình chàng mới có 3 biểu hiện đặc biệt này sau khi lên giường lần đầu.

Sau khi lên giường, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới có 3 biểu hiện đắt giá này, đàn ông tệ bạc đến cả 1 điều cũng không làm được, chị em hãy tự kiểm chứng. 

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Chỉ khi trân trọng, yêu chiều và xem bạn là nữ thần của lòng mình chàng mới ngọt ngào, tinh tế đến như thế - Ảnh minh họa: Internet

Chàng rất thận trọng, dịu dàng

Lần đầu tiên qua đêm với nhau chính là bước tiến lớn trong mối quan hệ. Bởi chỉ khi đủ tin, đủ yêu, đủ thấy đối phương quan trọng với mình và xác định tương lai với nhau phụ nữ mới đồng ý lên giường với người yêu.

Biết được điều ấy nên đàn ông vô cùng hồi hộp. Chàng lo lắng, bất an và sợ mình biểu hiện không tốt sẽ khiến bạn hụt hẫng. Chẳng những cố gắng làm mọi cách để bạn hạnh phúc, thăng hoa, chàng còn hết sức dịu dàng trong từng cử chỉ để bạn không sợ hãi.

Chỉ khi trân trọng, yêu chiều và xem bạn là nữ thần của lòng mình chàng mới ngọt ngào, tinh tế đến như thế. 

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Với đàn ông tử tế, việc bạn 'còn' hay 'mất' không quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Không “ý kiến” việc bạn đã thất thân

Đàn ông gia trưởng rất tham lam, họ luôn muốn mình là người có được trinh tiết của người phụ nữ mình yêu. Thế nên, sau lần đầu ái ân nếu biết bạn đã từng quan hệ với đàn ông khác anh ta sẽ tỏ thái độ khinh thường, cáu bẳn, thậm chí đánh giá nhân phẩm, đạo đức của bạn. Với mẫu đàn ông này, chị em chớ dại nhẫn nhịn. Hãy bật lại để anh ta hiểu rằng bạn chẳng có nghĩa vụ phải thủ tiết chờ anh ta.

Ngược lại, một người đàn ông yêu chân thành sẽ chằng hề để tâm đến trinh tiết. Chàng hiểu rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu”, màng trinh không thể nói lên giá trị của người phụ nữ. Với đàn ông tử tế, việc bạn “còn” hay “mất” không quan trọng, quan trọng bởi anh ấy yêu chính con người và tâm hồn bạn chứ không phải là cái màng mỏng manh kia. 

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Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của đàn ông sau đêm đầu tiên lên giường phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng sẽ nhìn thấu tâm can anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Đối xử với bạn càng tốt hơn lúc trước

Những gã đàn ông trăng hoa sẽ xem việc lên giường với phụ nữ là chiến tích tình trường để khoe khoang với bạn bè. Sau khi đã có được bạn, anh ta sẽ dần tìm cớ rời xa, tìm cách chia tay để tìm kiếm “con mồi” khác.

Trong khi đó, đàn ông yêu chân thành sẽ càng yêu thương, coi trọng và có những kế hoạch tương lai cụ thể với bạn. Chàng hiểu rằng, cả hai cần có trách nhiệm với chuyện tình này, cần nghiêm túc nghĩ về ngày mai và không ngừng vun đắp chờ ngày về chung một nhà.

Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của đàn ông sau đêm đầu tiên lên giường phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng sẽ nhìn thấu tâm can anh ta.

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