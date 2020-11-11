4 dấu hiệu chỉ đàn ông chung thủy, hết lòng hết dạ với vợ con mới có, hãy kiểm tra xem chồng bạn được bao nhiêu

Dù có che giấu cẩn thận đến mấy thì đàn ông chung thủy vẫn sẽ “để lộ” những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây, chị emm tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Thế nên, chẳng cần thề hứa “anh sẽ yêu em suốt đời”, cũng không cần “anh sẽ mãi bên em”. Đàn ông chung tình sẽ thể hiện tình yêu bằng cách trung thực với bạn về mọi thứ. Đấy chính là dấu hiệu chứng minh chàng chẳng hề giấu bạn bất cứ điều gì.

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu thì niềm tin chính là chất keo gắn kết mãnh liệt nhất. Chỉ khi có thể hoàn toàn tin tưởng, không nghị kỵ vợ chồng mới có thể ăn đời ở kiếp, bên nhau đến già.

Họ không dò xét, ngờ hoặc mà đặt trọng yêu thương vào người vợ đầu ấp tay gối - Ảnh minh họa: Internet

2. Họ không ghen tuông mù quáng

Nếu nghĩ chỉ đàn ông thương vợ, sợ mất vợ mới ghen tuông thì phụ nữ đã nhầm. Thực chất, nếu tin tưởng nơi bạn đời thì những người chồng sẽ không bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của cô ấy.

Trong khi đàn ông trăng hoa luôn lo sợ vợ cắm sừng mình, sợ vợ làm điều sai trái sau lưng mình như cách mình đã đối xử với cô ấy thì đàn ông tử tế không như thế. Họ không dò xét, ngờ hoặc mà đặt trọng yêu thương vào người vợ đầu ấp tay gối.

Anh ấy sẵn lòng đỡ đần mọi việc để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn quan tâm đến bạn

Đàn ông vô tâm luôn viện đủ lý do để bận rộn với vợ con. Mỗi khi vợ cần đến sự giúp đỡ của mình chẳng bao giờ họ có mặt, mỗi khi con ốm đau họ luôn mặc kệ vợ đánh vật với con cả đêm vì lý do “mai anh còn phải đi làm”, họ đùn đẩy hết việc nhà bên đầu vợ bởi “việc nhà là việc của đàn bà”.

Trong khi đó, đàn ông yêu thật lòng sẽ không nề hà bất cứ việc gì. Anh ấy sẵn lòng đỡ đần mọi việc để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Nếu chồng luôn tự mình quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến vợ, luôn tự quyết mọi thứ thì phụ nữ hãy đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn hỏi ý kiến bạn trước những việc quan trọng

Một người đàn ông hết lòng hết dạ vì gia đình sẽ luôn xem trọng vợ, hỏi ý kiến vợ trước những vấn đề quan trọng. Với chàng, bạn chính là người hiểu anh ấy nhất, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.

Nếu chồng luôn tự mình quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến vợ, luôn tự quyết mọi thứ thì phụ nữ hãy đề cao cảnh giác. Bởi lẽ, bạn không hề tồn tại trong tâm trí anh ấy.