Phụ nữ làm được 3 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, đảm bảo chồng nghiện vợ cả đời, nửa bước không rời

Phụ nữ yêu 12/11/2020 17:18

Đây chính là 3 tuyệt kỹ phòng the phụ nữ thông minh nào cũng áp dụng, đảm bảo chồng mê vợ như điếu đổ, bên nhau càng nhiều năm càng gắn kết keo sơn.

Chỉ cần áp dụng 3 tuyệt kỹ phòng the này của phụ nữ thông minh, dám chắc bạn sẽ khiến chồng mê mệt, dù có cho tiền cũng không thèm đi ngoại tình. 

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Cô ấy biết cách khiến bản thân trở nên quyến rũ với bộ đồ lót ren tôn dáng, chiếc áo choàng hững hờ, những cử chỉ 'mời gọi' - Ảnh minh họa: Internet

1. Mặc đồ ngủ gợi cảm

Phụ nữ lấy chồng thường ngây thơ nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần phải giữ ý tứ, càng không quá câu nệ chuyện ăn mặc, ngoại hình. Họ thản nhiên mặc những bộ quần áo nhàu nhĩ, luộm thuộm, những bộ đồ lót cũ mèm và xem đấy là điều bình thường. Trong khi đó, đàn ông nhìn thấy vợ với bộ dạng như thế thì dù yêu đến mấy cũng chán, chẳng thèm động vào người vợ.

Phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy biết cách khiến bản thân trở nên quyến rũ với bộ đồ lót ren tôn dáng, chiếc áo choàng hững hờ, những cử chỉ “mời gọi”. Dám chắc, chồng dù “cứng rắn” đến mấy cũng không thể kháng cự sức hấp dẫn mà lao vào “ngấu nghiến” vợ. 

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Vợ càng hết mình, càng cuồng nhiệt khi gần gũi đàn ông càng chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

2. Chủ động khi lên giường

Phụ nữ có thể ngoan khi đứng nhưng hãy hư khi nằm. Bởi lẽ, đàn ông nào cũng thích người vợ dịu dàng, ôn nhu và biết quan tâm, săn sóc bạn đời. Tuy nhiên, khi lên giường đàn ông sẽ phát ngán với người phụ nữ thụ động, nằm yên như khúc gỗ, để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm.

Nếu muốn chồng nghiện vợ cả đời, nửa bước không rời phụ nữ đừng ngần ngại chủ động đòi hỏi chuyện ấy. Hãy hướng dẫn chàng cách khiến bạn thăng hoa, cũng đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình. Vợ càng hết mình, càng cuồng nhiệt khi gần gũi đàn ông càng chết mê chết mệt. 

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Xịt chút nước hoa khi đi ngủ chính là bí mật giúp chàng tìm thấy sự gần gũi, thân mật khi nằm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Hương nước hoa ma mị

Đây chính là tuyệt chiêu tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ mà hiếm phụ nữ nào biết. Việc xịt nước hoa khi gần gũi chồng không chỉ giúp bạn gợi cảm, thơm tho và đầy cuốn hút mà còn là cách dẫn dắt cảm xúc của đối phương hoàn hảo nhất.

Xịt chút nước hoa khi đi ngủ chính là bí mật giúp chàng tìm thấy sự gần gũi, thân mật khi nằm bên nhau. Dám chắc, dù cả ngày đi làm mệt mỏi đến mấy nhưng khi nằm bên người vợ thơm tho đàn ông ắt sẽ dâng trào ham muốn, quyết “ăn vợ” mới chịu.

Chỉ cần nắm chắc 3 bí mật trên, bạn ắt trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người, chồng cả đời cung phụng thương yêu, mê mệt không thôi.

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