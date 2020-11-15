Nếu đàn ông đặt môi lên 5 vị trí này trên cơ thể bạn, chứng tỏ chàng đã xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình

Thông thường khi mới tìm hiểu nhau, mới bước vào tình yêu các cặp đôi chỉ dám bẽn lẽn hôn lên trán nhau. Thế nhưng, nếu đã yêu nhau thời gian dài nhưng chàng vẫn cưng chiều đặt môi lên trán bạn nghĩa là anh ấy vẫn luôn không ngừng ra sức che chở, bảo vệ và làm mọi thứ để khiến bạn hạnh phúc.

Chỉ đàn ông yêu thật lòng mới đặt nụ hôn lên 5 vị trí này trên cơ thể của người phụ nữ họ yêu, chị em hãy tự kiểm chứng.

Gáy của phụ nữ là vị trí khá nhạy cảm, là nơi khơi gợi những nồng nàn mê đắm, những rạo rực ái ân. Nếu chàng tiến đến trao cho bạn nụ hôn đầy lãng mạn từ phía sau gáy chứng tỏ anh ấy đã luôn dõi mắt theo bạn.

Ở bên người đàn ông yêu chân thành này bạn sẽ chẳng cần trưởng thành, bởi phong ba bão táp đều có anh ấy che chắn cho bạn.

Sự gợi cảm, đáng yêu của bạn khiến chàng không thể chống cự lại sức hấp dẫn mà phải đặt môi lên gáy mới “đỡ ghiền” bạn.

Đàn ông chung tình luôn muốn được đặt nụ hôn lên môi người phụ nữ của mình mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn ngọt ngào lên môi

Nụ hôn môi chính là dấu chỉ tình yêu, là sự khẳng định chủ quyền giữa các cặp đôi. Nếu đàn ông trăng hoa chỉ hôn môi khi lên giường thì đàn ông chung tình luôn muốn được đặt nụ hôn lên môi người phụ nữ của mình mọi lúc mọi nơi.

Chàng muốn ai cũng biết bạn chính là người phụ nữ của đời mình, rằng chàng hạnh phúc như thế nào khi đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.

Nụ hôn đầy cám dỗ lên tai

Sau khi thì thầm “anh yêu em”, nếu chàng đặt nụ hôn lên tai bạn kèm theo hơi thở gấp gáp thì đấy chính là cách biểu thị việc chàng đang “dụ dỗ” bạn bắt đầu cuộc ái ân. Chàng không ngần ngại thể hiện cảm xúc, không lo lắng mà bảo rằng anh ấy muốn bạn.

Nếu chàng thường xuyên dành cho bạn nụ hôn đầy cám dỗ này, dám chắc trong tâm trí anh ấy chỉ có mỗi bạn mà thôi.

Hôn đôi chân ngọc ngà chứng tỏ chàng đã xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn nâng niu lên chân

Chân vẫn được xem là vị trí dơ bẩn, là bộ phận cơ thể tiếp xúc với sàn nhà nên hiếm ai đặt nụ hôn lên bàn chân. Thế nhưng, đàn ông yêu thật lòng không hề ngần ngại điều ấy, bởi chỉ cần là người phụ nữ mình yêu thì vị trí nào trên cơ thể bạn anh ấy cũng muốn nâng niu.

Hôn đôi chân ngọc ngà, đặt môi vào vị trí riêng tư, nhạy cảm này chứng tỏ chàng đã xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình.