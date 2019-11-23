Phụ nữ trời cho bao nhiêu xinh đẹp nhưng chấp nhận làm kẻ thứ 3 thì phúc đức 3 đời mất hết

Phụ nữ yêu 23/11/2019 05:53

Làm người thứ ba tủi nhục không kể hết. Một chút tình cảm lén lút, vụng trộm, một chút quan tâm đứt quãng hời hợt liệu có đáng để hy sinh bản thân?

Làm người thứ ba, phụ nữ được gì?

Chẳng biết từ bao giờ mà xã hội ngày này ngày càng trắng đen lẫn lộn, của người khác nhưng lại muốn giành giật về cho mình. Nhiều người phụ nữ vốn rất xinh đẹp, giỏi giang, thông minh nhưng lại bất chấp đúng sai, đau khổ, sẵn sàng làm những chuyện trái với lương tâm để hãm hại cuộc đời của người khác. Một trong số những điều đáng lên án nhất đó chính là: Giật chồng cướp cha, phá hoại gia đình người khác.

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Người làm người thứ ba là trái với luân thường đạo lý, tội gây ra rất nặng - Ảnh minh họa: Internet

Làm kẻ thứ ba tủi nhục không kể hết, bị cả xã hội lên án. Quy luật ở đời chỉ có 12 con giáp, thế mà vô duyên vô cớ biến mình thành "con giáp thứ 13" không được ai thông cảm và chấp nhận.

Người phụ nữ cướp chồng của người khác chính là hành động trái với luân thường đạo lý, tội gây ra rất nặng. Bởi ai cũng có hạnh phúc gia đình riêng thì cớ sao lại muốn xen ngang vào để phá hoại?

Kẻ thứ ba cậy mình xinh đẹp, trẻ trung, mình có quyền cướp người đàn ông từ tay người đàn bà khác. Nhưng nếu hạnh phúc của bản thân được xây dựng trên nỗi đau của người khác, sự mãn nguyện của mình được đánh đổi bằng cuộc sống của người vợ và tương lai của những đứa trẻ khác thì hạnh phúc đó không bao giờ trọn vẹn.

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 Đừng coi trọng tiền bạc, danh vọng mà sẵn sàng ngả vào lòng người đàn ông đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói, đàn bà Trời ban cho xinh đẹp, giỏi giang đến đâu nhưng chấp nhận làm tiểu tam thì rồi cũng mất hết, phúc đức 3 đời cũng tiêu tan trong chớp mắt. Nghiệp báo lớn nhất mà người thứ ba phải gánh chịu đó là sự nghiệp tiêu tan, người đời xa lánh, nếu có sinh con thì con cái gánh nghiệp của mình, sống trong cô đơn, khi chết đi thì cô quạnh, không ai dòm ngó.

Đời người ai cũng chỉ được sống có một lần, vạn vật có mặt trên trái đất này đều là do kiếp trước tu nhân tích đức mà thành. Nếu như Trời ban cho phụ nữ sự xinh đẹp, trẻ trung thì chứng tỏ kiếp trước ăn ở phúc đức. Vậy thì hà cớ gì kiếp này không giữ gìn phẩm hạnh cho bản thân mà lại lao vào con đường tội lỗi này?

Đừng coi trọng tiền bạc, danh vọng mà sẵn sàng ngả vào lòng người đàn ông đã có gia đình. Đừng cho rằng mình chỉ đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi tự hào cho rằng mình chẳng làm gì sai. Tình yêu chân chính chỉ khi đàn ông và đàn bà đến với nhau mà không làm bất kỳ ai tổn thương cả. Chứ không phải là ngang nhiên chen chân vào tổ ấm của người khác.

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 Phụ nữ xinh đẹp đến đâu mà tâm không thiện lương thì rồi cũng nhận quả báo - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ chỉ cần mình đắp lên người quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền thì khiến mình che đậy được cái việc cướp chồng của người khác. Bởi nhân cách xấu xa thì dù có xịt nước hoa cũng không át được "mùi". Xinh đẹp đến đâu mà tâm không thiện lương thì rồi cũng nhận quả báo. Rồi sau này phai nhạt má hồng, con cái coi thường, bạn bè xa lánh, ngay đến người đàn ông mình tốn công sức cướp về cho bằng được cũng rời bỏ mình.

Đàn ông trăng hoa thì mặc kệ đàn ông, nếu phụ nữ biết nói không với đàn ông có vợ thì chắc chắn nhiều gia đình được bình yên. Sau cùng, phụ nữ hãy nhớ: Nhân quả chẳng chừa một ai, làm người thứ ba hôm nay cướp được, ngày mai mất chồng!

Những người thứ ba dù không đẹp vẫn dụ được đàn ông bỏ vợ

Những người thứ ba dù không đẹp vẫn dụ được đàn ông bỏ vợ

Có những người thứ ba không đẹp, không nổi bật, thậm chí còn có nhan sắc kém xa vợ. Nhưng họ vẫn có thể dụ dỗ được đàn ông có gia đình bỏ vợ…

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