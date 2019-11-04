Những người thứ ba dù không đẹp vẫn dụ được đàn ông bỏ vợ

Phụ nữ yêu 04/11/2019 05:17

Có những người thứ ba không đẹp, không nổi bật, thậm chí còn có nhan sắc kém xa vợ. Nhưng họ vẫn có thể dụ dỗ được đàn ông có gia đình bỏ vợ…

Những người vợ thường cho rằng nhân tình của chồng ắt là một cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Có những người thứ ba không đẹp, thậm chí có nhan sắc kém xa vợ. Nhưng họ vẫn có thể dụ dỗ được đàn ông có gia đình bỏ vợ…

Người phụ nữ không nhiều lời

Đây là kiểu phụ nữ rất biết điều trong mắt đàn ông. Họ không bao giờ nói nhiều khi đàn ông ở bên. Vì so với việc nói những gì mình muốn, họ hiểu đàn ông muốn nghe điều gì. Họ biết đàn ông khi mệt mỏi không thích nghe phàn nàn, trách móc hay những lời vô nghĩa. Họ biết nói những gì để xoa dịu đàn ông khi khó chịu, bực bội. Họ hiểu đàn ông muốn được thoải mái đầu óc sau một ngày làm mệt mỏi.

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Người thứ ba không nhiều lời khiến đàn ông thoải mái khi ở bên - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kẻ thứ ba biết biến nhược điểm của những bà vợ thành ưu điểm của bản thân. Họ biết vợ luôn nói nhiều, trở về nhà đàn ông thấy mệt mỏi vì ồn ào. Vì thế, bất cứ lúc nào đàn ông ở bên họ, họ đều cho đàn ông một không gian yên tĩnh và thoải mái nhất. Họ muốn đàn ông lưu luyến mỗi khoảnh khắc bên họ. Từ đó, những gì họ nói đàn ông luôn chú tâm lắng nghe, thậm chí là muốn được nghe nhiều hơn.

Người phụ nữ tin tưởng, lắng nghe và thấu hiểu đàn ông

Điều đa số đàn ông quan tâm không hẳn là ngoại hình của vợ có đẹp không. Và nếu họ lúc nào cũng khen vợ đẹp, thì chỉ là vì họ yêu thương vợ nhiều. Điều đàn ông mong muốn nhất là được vợ lắng nghe, thấu hiểu và tin tưởng. Đàn ông luôn cần được hiểu.

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Người thứ ba biết lắng nghe, thấu hiểu đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi là tình nhân của đàn ông có vợ luôn nắm được điểm yếu tâm lý này của đàn ông. Họ biết trong hôn nhân, đàn ông có những nhu cầu gì và thường thì vợ khó đáp ứng được cho đàn ông những điều gì. Để khi có thể nắm bắt được thiếu sót ở vợ, nhân tình như nắm được cả trái tim của đàn ông. Bởi thế, nhiều đàn ông có thể bỏ cả vợ đẹp con xinh để đến với cô nhân tình luôn thấu hiểu lòng họ.

Người phụ nữ thách thức ham muốn chinh phục ở đàn ông

Đàn ông có một nhu cầu nam tính đặc biệt là thích theo đuổi và chinh phục. Ngay cả trong hôn nhân, nhu cầu này cũng không hề biến mất. Thậm chí, nếu vợ không thỏa mãn nhu cầu này ở chồng, nhiều đàn ông có thể sẽ ngoại tình.

Kẻ thứ ba lại khéo léo thỏa mãn nhu cầu này ở đàn ông. Họ quyến rũ đàn ông có vợ bằng cách thách thức ham muốn chinh phục ở đàn ông. Họ khiến đàn ông muốn thể hiện mình, muốn chứng minh bản thân thu hút được họ. Vì thế, nhiều đàn ông bị gợi mở ham muốn, cứ thế mà lao theo nhân tình lúc nào không hay.

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Người thứ ba khéo léo thỏa mãn nhu cầu nam tính ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lạc quan, hài hước

Kiểu người thứ ba này luôn mang lại niềm vui cho đàn ông. Đặc biệt là với những ông chồng thường xuyên căng thẳng với công việc và đời sống vợ chồng. Vì nắm được điểm yếu tâm lý này ở đàn ông, người thứ ba càng tạo cho đàn ông năng lượng tích cực, thoải mái khi bên họ. Và đương nhiên, khó mà có ai từ chối được những điều tích cực mà bản thân đang thiếu thốn. Nhất là khi hôn nhân trục trặc, đàn ông lại càng dễ ngã vào vòng tay của người nhân tình khéo léo này.

Những kiểu phụ nữ đành chịu mất chồng nếu người thứ ba xuất hiện

Những kiểu phụ nữ đành chịu mất chồng nếu người thứ ba xuất hiện

Phụ nữ giữ chồng đã khó, giữ chồng khỏi cám dỗ càng khó. Những kiểu phụ nữ này vì một vài điểm thiếu sót mà khó lòng giữ được chồng nếu kẻ thứ ba xuất hiện.

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