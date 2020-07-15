Phụ nữ tốt số hay không, chỉ cần nhìn vào trang phục sẽ nhận ra ngay!

Họ biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, môi trường giao tiếp. Sự kín đáo, lịch thiệp và chừng mực giúp họ có được những mối lương duyên tốt đẹp với đời, với người.

Người phụ nữ tốt số sẽ có những đặc trưng riêng dưới đây, ai sở hữu càng nhiều càng thêm phúc thêm phần, đời thăng hoa rực rỡ.

Thay vì ngưỡng mộ bề ngoài của người khác, phụ nữ có số mệnh tốt luôn biết đâu là điều phù hợp nhất với bản thân. Một cuộc sống vui vẻ, thanh thản và tràn đầy năng lượng mới là điều người phụ nữ thông minh luôn phấn đấu có được.

Phụ nữ càng ăn mặc hở hang, càng thích phô diễn thân xác quá đà càng khiến người khác e dè, nghi ngờ về thân phận, phẩm vị của họ.

Phụ nữ phúc lớn mệnh dày luôn biết cách mở rộng mối quan hệ, làm mới cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ngừng hoàn thiện bản thân

Nếu phụ nữ bạc phúc thường chỉ gói gọn đời mình trong 4 vách tường, bên chồng bên con thì phụ nữ phúc lớn mệnh dày luôn biết cách mở rộng mối quan hệ, làm mới cuộc sống của mình.

Họ chẳng ngần ngại đăng ký một lớp làm bánh, luyện viết chữ đẹp hay học bơi để vừa hoàn thiện bản thân vừa trở nên thú vị hơn.

4. Phụ nữ tốt số luôn mặc nội y hàng tốt

Nếu phụ nữ khờ dại vẫn nghĩ “đồ lót mặc bên trong thì có ai xem, mua đồ đắt tiền làm gì cho phí” thì phụ nữ thông minh lại chẳng bao giờ tiếc tiền cho nội y. Họ làm thế chẳng phải vì muốn quyến rũ ai, mà bởi tự yêu quý bản thân mình.

Họ sợ hãi khi mặc đồ lót rẻ tiền khiến cơ thể khó chịu, bị dị ứng hay trở nên diêm dúa. Chính sự tinh tế, nền nã trong việc kết hợp đồ lót với trang phục để không bị “phô” cũng là điều phụ nữ cạn phúc chẳng hề có.

Một người tử tế dù không giàu có nhưng sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ tốt số không chọn bạn qua túi tiền

Đừng bao giờ nhìn vào túi tiền của đối phương để bắt đầu mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu cũng vậy. Bởi lẽ, nếu tình bạn nhuốm màu vật chất, vụ lợi thì sẽ chẳng hề đáng tin để ta có thể dốc hết tâm sự với người tưởng chừng là tri âm tri kỷ.

Khi kết giao bạn bè, hãy nhìn vào nhân cách của đối phương. Một người tử tế dù không giàu có nhưng sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn, người giàu có mà xấu tính thì khi bạn khốn khó họ sẽ phủi tay ngay.