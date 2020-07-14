Một khi đàn ông ngoại tình, đang tâm đạp đổ tất cả để cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba thì dù van xin lạy lục đàn bà khôn cũng không bao giờ thứ tha.

Dưới đây chính là lý do vì sao một khi đàn ông ngoại tình thì đàn bà khôn sẽ đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay, dù van nài hứa hẹn đủ điều cũng vô ích. Nếu đàn ông trăng hoa đã xem trọng kẻ thứ ba thì đàn bà thông minh sẽ chẳng dại dột níu kéo kẻ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình mãi mãi không biết chung thủy Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn cố gắng làm tất cả mọi điều để người phụ nữ của mình hạnh phúc, để mỗi giây phút bên nhau đều tràn ngập tiếng cười. Anh ấy quan tâm, chăm sóc và chẳng bao giờ khiến một nửa phải cô đơn, hờn tủi.

Thế nên, nếu đàn ông trăng hoa đã xem trọng kẻ thứ ba mà xem nhẹ người yêu/ vợ, nếu anh ấy đã vì dục vọng của bản thân mà làm trái tim mình tan nát thì đàn bà thông minh sẽ chẳng dại dột níu kéo kẻ thay lòng. Tự dằn vặt bản thân trong mối quan hệ tạm bợ là sai lầm phụ nữ có khí chất không bao giờ phạm phải - Ảnh minh họa: Internet Nỗi đau bị phản bội trong quá khứ sẽ ám ảnh phụ nữ cả đời Đời đàn bà có thể yêu đến quên cả đất trời, quên luôn cả chính bản thân mình nhưng đừng bao giờ để sự vô tâm của đàn ông hành hạ con tim mình. Nếu anh ta thực lòng yêu thương bạn, nếu dành trọn tấm chân tình thì đã không để người phụ nữ của mình chịu ấm ức, khóc ướt gối mỗi đêm.

Phụ nữ có thể bao dung, có thể cho qua mọi sai lầm của đàn ông nhưng ngoại tình thì không. Một khi bị phản bội, dù miệng nói thứ tha nhưng trong lòng mọi phụ nữ chẳng thể nào quên những đớn đau mình đã trải qua. Tự dằn vặt bản thân trong mối quan hệ tạm bợ là sai lầm phụ nữ có khí chất không bao giờ phạm phải. Đừng tự lừa dối chính mình để rồi khi lần lượt từng đứa trẻ chào đời, khi phải dẫn con đi đánh ghen bạn mới hối hận - Ảnh minh họa: Internet Càng dây dưa càng khó dứt khoát Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được ở bên người đàn ông của mình cả đời. Nếu trót lấy nhầm chồng, nếu đã rước phải gã đàn ông trăng hoa vào đời mình thì phụ nữ cần “tranh thủ” khi cả hai chưa có quá nhiều ràng buộc mà chấm dứt. Đừng cố nhẫn nhịn, cũng đừng tự lừa dối chính mình để rồi khi lần lượt từng đứa trẻ chào đời, khi phải dẫn con đi đánh ghen bạn mới hối hận vì năm xưa đã không dứt khoát. Chị em nên nhớ, con cái chẳng thể thức tỉnh tâm trí của gã đàn ông Sở Khanh, càng không thể khiến họ biết cách sống có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

3 kiểu phụ nữ càng về hậu vận càng bất hạnh, khổ tâm muôn kiếp, xem trong đó có bạn hay không? Nếu thuộc 1 trong 3 kiểu phụ nữ khờ dại này chị em phải thay đổi ngay từ bây giờ kẻo nửa đời còn lại chìm trong bất hạnh, khốn khó trăm bề.

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