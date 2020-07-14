Là phụ nữ, ai cũng muốn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự kiếm ra tiền và chẳng cần sống bám vào bất cứ ai. Tuy nhiên, dù giỏi giang đến mấy, thành công đến đâu bạn cũng đừng cố gắng để trở thành người phụ nữ toàn năng, ôm hết mọi việc vào người.

Muốn một đời an yên, viên mãn ấm êm phụ nữ khờ dại hãy bỏ ngay 3 sai lầm tai hại này kẻo tự làm hại chính mình.

Nếu cứ mải miết hy sinh mà quên mất chính mình thì cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi, chán chường, bạn sẽ chẳng có thời gian để sống cuộc đời của mình.

Hãy nhớ, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương nuông chiều, là để tận hưởng hạnh phúc. Hãy cho đàn ông cơ hội đươc bảo bọc chở che, được là cây tùng cây bách để bạn tựa nương và được chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Đừng chỉ chăm chăm lo lắng cho đối phương, bởi chính bạn cũng xứng đáng được nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nghĩ cho người khác quá nhiều

Phụ nữ thường sống tình cảm, trọng nghĩa trọng tình nhưng nếu phụ nữ nông cạn sẵn sàng hy sinh tất thảy cho người mình yêu thương thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy hiểu rằng, cuộc sống phải là sự cho đi - nhận lại.

Nếu cứ cúc cung tận tụy, cứ đối xử tốt với đối phương vô điều kiện nhưng chẳng được đáp đền thì chứng tỏ phụ nữ đang bị lợi dụng.

Nếu là một người phụ nữ thông minh bạn cần thẳng thắn đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân. Hãy đòi hỏi chồng phải ngọt ngào với mình, phải phụ giúp việc nhà, phải tôn trọng thương yêu nhau. Đừng chỉ chăm chăm lo lắng cho đối phương, bởi chính bạn cũng xứng đáng được nuông chiều.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng hoang phí nó vì những điều vô nghĩa, không đáng đâu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá để tâm đến miệng đời

Những người phụ nữ khờ dại rất sợ miệng đời, họ làm gì, đi đâu, hành xử thế nào cũng sợ bị người đời soi mói, đánh giá. Chính vì lo lắng bị nói xấu sau lưng, sợ làm phật lòng hàng xóm, cha mẹ nên những cô nàng yếu đuối ấy chưa một lần dám sống cho chính mình, làm điều mình thích.

Chị em quên mất rằng, miệng là của thiên hạ, họ muốn nói sao thì bạn cũng chẳng thể cấm cản, càng không thể kiểm soát. Thay vì mất thời gian để làm vừa lòng người đời, bạn hãy dành nó để làm hài lòng chính mình.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng hoang phí nó vì những điều vô nghĩa, không đáng đâu.