Chẳng cần bùa mê thuốc lú, muốn trói chặt trái tim chàng, bạn chỉ cần thuộc lòng 3 tuyệt chiêu này

Khi yêu, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều muốn ở bên nhau thật nhiều, muốn được hẹn hò với một nửa của mình. Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại luôn sẵn sàng gạt đi kế hoạch của mình để gật đầu đồng ý mọi cuộc hẹn của đàn ông thì phụ nữ khôn ngoan không như thế.

Không cần ngực nở mông cong, chỉ cần nắm giữ 3 bí quyết này phụ nữ thông minh đã dư sức khiến chàng mê mệt, gái lạ có dâng tận miệng cũng lắc đầu từ chối.

Điều này sẽ khiến chàng càng mong được gặp, càng háo hức trước mỗi cuộc hẹn và phụ nữ thông minh sẽ càng “có giá”, hấp dẫn hơn trong mắt đối phương.

Cô ấy có cuộc sống của riêng mình, đòi hỏi đối phương tôn trọng không gian riêng tư và không bám lấy đàn ông như sam. Nếu đã có kế hoạch cho buổi tối hôm nay, nàng sẽ chẳng ngần ngại nói lời từ chối khi người yêu mời đi xem phim, café.

Cũng thế, khi giận hờn, cãi vã bạn đừng dại to tiếng với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng ánh mắt để biểu hiện tình cảm

Người xưa vẫn nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, ngoài việc cố gắng hoàn thiện bản thân, xinh đẹp hơn mỗi ngày phụ nữ tinh tế đừng quên dùng ánh mắt trìu mến để thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương.

Hãy để anh ấy hiểu rằng, dù đã nói câu “em yêu anh” hàng nghìn lần, dù đã yêu thương, quan tâm chàng nhiều đến thế, đã bên nhau thật lâu nhưng lửa yêu trong bạn vẫn nồng đượm như ngày đầu.

Cũng thế, khi giận hờn, cãi vã bạn đừng dại to tiếng với đàn ông. Sự khó chịu, hờn giận thể hiện qua ánh mắt sẽ khiến chàng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, mới lo sợ mà quay sang xin lỗi bạn.

Đây chính là chất men say khiến chàng ngày càng si mê bạn, một khi đã yêu sẽ nguyện gắn bó trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn ngọt ngào với chàng

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ tiết kiệm lời khen với người đàn ông của đời mình, cũng đừng quên bày tỏ sự cảm kích với những ân cần, quan tâm của anh ấy. Khi chàng nấu ăn cho bạn, đừng ngần ngại tỏ bày “anh làm em hạnh phúc quá”, khi chàng tặng một món quà chị em đừng tiếc lời “em thích lắm, cảm ơn anh yêu”…

Dù chỉ là những lời cảm ơn tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng chàng sẽ thấy mình được ghi nhận, rằng anh ấy đã khiến bạn vui vẻ, thoải mái khi kề cận.

Đây chính là chất men say khiến chàng ngày càng si mê bạn, một khi đã yêu sẽ nguyện gắn bó trăm năm.