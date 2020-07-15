Nếu là đàn bà thông minh, bạn hãy thuộc lòng những bài học đắt giá về đọc vị lòng người dưới đây để không ai có thể qua mặt hay lừa gạt bạn.

Lòng người và mặt trời chính là 2 điều khó nhìn thấu nhất, thế nên đàn bà thông minh đừng quên đọc bài viết này để hiểu thấu lòng người, tự bảo vệ bản thân trước đàn ông tệ bạc. Hãy biết cách nghi ngờ, biết cách nhìn vào thực tế để có thể hiểu được ai mới là người thật tâm đối đãi với mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông có thể yêu một lúc nhiều người Đàn bà khi yêu họ sẽ tình nguyện hy sinh mọi thứ cho người đàn ông của mình. Nếu trái tim có 4 ngăn thì đàn bà vẫn chỉ dành cho một người duy nhất. Vậy nhưng, đàn ông thì không như thế. Họ có thể yêu cùng lúc nhiều người, thề non hẹn biển với cô này cô khác, lên giường với cô nọ cô kia dù đã có người yêu, đã kết hôn.

Chính vì thế, đàn bà khờ dại tin vào tất cả những lời ngọt ngào của đàn ông chẳng khác nào tự biến mình thành con rối. Hãy biết cách nghi ngờ, biết cách nhìn vào thực tế để có thể hiểu được ai mới là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ “dẻo miệng”. Đừng dại dây dưa với kiểu đàn ông vô tâm, hời hợt này kẻo tự nhấn chìm hạnh phúc của đời mình - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông không giữ lời là gã không đáng tin Muốn ăn đời ở kiếp, yêu thương nhau hết mực cả hai cần có lòng tin dành cho đối phương. Giữ lời hứa, dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm, không chối bỏ sai lầm, sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi chính là những gì một người đàn ông yêu thật lòng sẽ làm.

Vậy nên, nếu đang yêu phải người đàn ông liên tục thất hứa, chưa bao giờ chủ động nói lời xin lỗi sau khi cãi nhau, không nhớ cả sinh nhật của người mình yêu thì đàn bà khôn ngoan hãy chia tay ngay lập tức. Đừng dại dây dưa với kiểu đàn ông vô tâm, hời hợt này kẻo tự nhấn chìm hạnh phúc của đời mình. Khi đàn ông xem mẹ là tất cả thì bạn chỉ là một phần trong tất cả mà thôi - Ảnh minh họa: Internet 3. Đừng trao thân gửi phận cho đàn ông “bám váy đàn bà’ Đàn bà khờ dại một khi đã yêu sẽ bất chấp đúng sai, bất chấp đối phương là người tốt hay kẻ xấu, dù ai khuyên can cũng vô ích. Thế nhưng, nếu đang yêu trúng người đàn ông “bám váy mẹ”, nhất nhất nghe lời phụ huynh thì chị em nên tỉnh ngộ. Bạn sẽ chẳng thể nương tựa vào đứa trẻ to xác ấy, càng không bao giờ được chồng bảo vệ, chở che khi sống chung với mẹ chồng. Khi đàn ông xem mẹ là tất cả thì bạn chỉ là một phần trong tất cả mà thôi. Ngoài ra, nếu đàn ông không thể nuôi sống bản thân, lợi dụng tiền bạc của người mình yêu thì anh ấy càng không đáng để bạn níu kéo.

Đây là lý do vì sao dù có ‘quỳ lạy’ đàn bà khôn cũng quyết không tha thứ cho đàn ông ngoại tình Một khi đàn ông ngoại tình, đang tâm đạp đổ tất cả để cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba thì dù van xin lạy lục đàn bà khôn cũng không bao giờ thứ tha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-co-hau-van-thang-hoa-may-man-bua-vay-dan-ba-hay-khac-cot-ghi-tam-3-bai-hoc-xuong-mau-nay-369180.html