Phụ nữ thông minh và 3 CHIÊU BÀI khiến chồng trân trọng mình hơn mỗi ngày

Là phụ nữ, đừng quá bi lụy, cũng đừng hy sinh vô điều kiện kẻo chính bạn sẽ biến chồng thành người đàn ông vô tâm, ích kỷ. Thay vào đấy, chị em hãy học cách phũ với chồng như phụ nữ thông minh để đàn ông chạy theo vợ cả đời, bám riết không buông.

Đáng buồn thay, đây chính là sai lầm của phụ nữ khờ dại, khiến chồng trở nên vô tâm, ích kỷ. Chính vì vợ giành làm hết mọi việc nên đàn ông mặc định “đấy là việc của đàn bà”, mình chỉ việc kiếm tiền là đủ.

Phụ nữ khi làm vợ, làm mẹ thường sẵn lòng làm tất cả những điều có thể cho chồng, cho con. Họ sẵn sàng ôm hết việc nhà vào người, chăm chồng từ miếng ăn, giấc ngủ đến cái quần cái áo. Nhiều người vợ cưng chiều chồng đến mức khi chồng đi làm về nhà chỉ việc ăn tối rồi nằm ườn chơi game, chẳng phải động tay vào bất cứ việc nhà nào.

Phụ nữ khôn ngoan không như thế, cô ấy biết cách đòi hỏi, thẳng thắn yêu cầu chồng phải san sẻ với mình trách nhiệm chăm sóc gia đình. Nàng quan niệm rằng, nếu ngay cả bản thân mình cũng không phục vụ được thì đấy là kiểu đàn ông vô dụng, chỉ biết làm khổ vợ con.

Họ có ước mơ, có sự nghiệp để theo đuổi và muốn tự chủ tài chính, không phải lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không sống bám vào chồng

Phụ nữ hãy vứt ngay suy nghĩ “ở nhà chồng nuôi” ra khỏi đầu kẻo khổ cả đời. Bởi lẽ, dù yêu vợ đến mấy, giàu có đến đâu thì đàn ông rồi cũng sẽ chán ngán với người vợ cả ngày ru rú ở nhà, ăn bám chồng.

Họ mang vợ ra so sánh với đàn bà khác, với những người phụ nữ tài năng, xinh đẹp ngoài đường và xem thường vợ. Dần dần, người vợ toàn thời gian sẽ đánh mất tiếng nói trong gia đình.

Thừa biết thực tế phũ phàng ấy nên dù có “đánh chết” người vợ thông minh cũng không chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con. Họ có ước mơ, có sự nghiệp để theo đuổi và muốn tự chủ tài chính, không phải lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả chồng.

Dù đã lấy chồng sinh con, dù bận rộn đến mấy thì phụ nữ khôn ngoan cũng sẽ dành thời gian để hẹn hò với bè bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Không từ bỏ bạn bè sau khi kết hôn

Rất nhiều chị em sau khi có gia đình sẽ bỏ rơi những mối quan hệ thân tình, từ chối gặp gỡ bạn bè vì muốn dành toàn bộ thời gian cho chồng con. Họ quên mất rằng, hôn nhân chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả cuộc sống của phụ nữ.

Dù đã lấy chồng sinh con, dù bận rộn đến mấy thì phụ nữ khôn ngoan cũng sẽ dành thời gian để hẹn hò với bè bạn. Để chồng trông con, ra ngoài đi mua sắm, chăm sóc da hay café với bạn bè là cách người phụ nữ tinh tế đối đãi với bản thân.

Nhờ thế, đàn ông sẽ có trách nhiệm hơn, biết chủ động san sẻ mọi việc trong gia đình và không đùn đẩy tất cả lên đầu vợ.