Chị em nên cảnh giác với mẫu phụ nữ tỏ ra bí ẩn kẻo bị cướp chồng như chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là mẫu phụ nữ cuốn hút , dễ khiến đàn ông sa ngã nhất, dù đàng hoàng, chững chạc đến mấy cũng sẽ phản bội vợ con để ngã vào vòng tay họ.

Khi gặp một người phụ nữ bí ẩn, kiệm lời và ít chia sẻ về đời tư của mình đàn ông sẽ ngay lập tức bị cuốn hút. Họ tò mò về người phụ nữ quyến rũ ấy, về cuộc sống của cô ấy. Tất nhiên, họ sẵn sàng làm mọi thứ để tìm hiểu, khám phá và biến cô ấy thành nhân tình của mình mà chẳng hề cảm thấy có lỗi khi lừa dối vợ.

Đàn ông vốn thích chinh phục, cái gì càng khó có được họ càng quyết tâm chiếm hữu. Đây là lý do vì sao dù yêu vợ đến mấy nhưng khi đã kết hôn, đã biến người yêu thành vợ thì đàn ông sẽ dần lạnh nhạt, không còn mặn nồng như ngày đầu.

Thế nên, dù chỉ cần gặp gỡ, trò chuyện với người phụ nữ này một lần duy nhất đàn ông cũng say đắm cả đời, quên cả đất trời.

Giữa người vợ cộc cằn, thô lỗ với nhân tình nữ tính nhẹ nhàng đương nhiên đàn ông nào cũng mê mệt người phụ nữ khiến mình muốn bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu phụ nữ ngọt ngào

Đàn ông không chỉ yêu bằng mắt mà còn yêu bằng tai. Họ thích ngắm phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn nhưng chỉ vấn vương người phụ nữ tinh tế, dịu dàng và ngọt ngào. Giữa người vợ cộc cằn, thô lỗ với nhân tình nữ tính nhẹ nhàng đương nhiên đàn ông nào cũng mê mệt người phụ nữ khiến mình muốn bảo vệ, nuông chiều.

Thế nên, là phụ nữ bạn đừng bao giờ lớn tiếng dọa nạt, cũng đừng chửi bới chồng. Hãy cứ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, khéo léo giãi bày để chồng hiểu được tâm ý của mình. Đấy mới là cách giữ chồng khôn ngoan nhất, mới khiến chồng tình nguyện thủy chung, không ăn vụng bên ngoài.

Chính vì biết đàn ông muốn gì, cần gì nên mẫu phụ nữ này như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn đang nắng hạn của đàn ông có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu phụ nữ lãng mạn

Cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến đàn ông luôn cảm thấy áp lực, căng thẳng. Về đến nhà lại nghe vợ ca cẩm về những hóa đơn điện nước, khoản nợ ngân hàng càng khiến người chồng chán chường. Họ dần thấy vợ quá thực dụng, tẻ nhạt, không còn hấp dẫn như ngày đầu.

Lúc này đây, chỉ cần đồng nghiệp nữ lãng mạn quan tâm, dành cho đàn ông những cử chỉ ân cần dám chắc anh ấy sẽ rung động ngay lập tức. Chính vì biết đàn ông muốn gì, cần gì nên mẫu phụ nữ này như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn đang nắng hạn của đàn ông có gia đình.

Họ sẽ bất chấp tất cả mà ngoại tình, mà vượt qua giới hạn dù biết rõ rằng phản bội vợ con là tội lỗi tày trời.