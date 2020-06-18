Đàn bà khi yêu thường chẳng suy tính thiệt hơn, dốc cạn lòng để yêu, để vun đắp cho cuộc tình. Thế nên, một khi phát hiện đàn ông ngoại tình, phản bội những mật ngọt ái ân để lên giường với đàn bà khác họ rất khó chấp nhận được sự thật ấy.

Muốn có một cuộc đời huy hoàng, ai cũng kiêng nể trân trọng bạn chỉ cần học đàn bà khôn ngoan 3 bí quyết sau là đủ.

Họ không muốn chấp nhận sự thật mình bị “cắm sừng”, thấy tiếc nuối vì bao nhiêu tin yêu đã trao. Họ quên mất rằng, một khi đàn ông đã ăn nằm với đàn bà khác thì dù bạn có quản thúc chặt đến mấy họ vẫn sẽ “ngựa quen đường cũ". Vậy nên, cách tốt nhất để sửa sai cho một cuộc tình nhuốm màu dối trá chính là chấm dứt nó.

Lúc này, thay vì dạy cho kẻ trăng hoa một bài học, sút ngay kẻ gian dối ra khỏi đời mình như đàn bà thông minh thì rất nhiều đàn bà khờ dại lại tìm đủ cách để níu kéo.

Sống thật với lòng, không làm điều gì trái lương tâm chính là cách đàn bà thông minh đáp trả với miệng lưỡi thế gian - Ảnh minh họa: Internet

2. Miệng lưỡi thiên hạ

Người xưa có câu “lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, môi không vành móp méo tứ tung”. Miệng là của thiên hạ, họ muốn nói gì bạn cũng chẳng thể quản được. Thay vì cố gắng giấu mình để làm hài lòng người đời, sợ miệng đời soi mói, xóc xỉa thì bạn hãy cứ sống tốt đời mình như đàn bà khôn ngoan là đủ.

Cô ấy chẳng thèm để tâm đến những lời thêu dệt, nói xấu hay vu vạ cho mình. Tất nhiên, nàng càng không chấp nhặt hay đôi co với những kẻ hàm hồ. Sống thật với lòng, không làm điều gì trái lương tâm chính là cách đàn bà thông minh đáp trả với miệng lưỡi thế gian.

Hãy nhớ, đừng chỉ biết đòi hỏi, hãy biết khiêm nhường, bao dung và cả hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách người khác đối đãi với mình

Sống ở đời cần có sự cho đi và nhận lại, khi ta càng biết cách đối đãi với đời thì cuộc đời ắt sẽ mỉm cười với ta. Đừng bắt người khác phải nhất nhất làm theo ý mình, cũng đừng bắt họ phải làm theo những gì mình muốn.

Tôn trọng những khác biệt, thẳng thắn tranh luận về những khúc mắc và chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi đối phương mới là cách giúp cuộc sống của đàn bà hạnh phúc.

Hãy nhớ, đừng chỉ biết đòi hỏi, hãy biết khiêm nhường, bao dung và cả hy sinh thì bạn chẳng cần nhắc nhở đối phương cũng sẽ dốc cạn lòng với bạn trong mối quan hệ ấy. Bất kể là đồng nghiệp, bạn bè, người yêu hay bạn đời.