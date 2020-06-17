3 tuyệt chiêu ‘dạy chồng’ của đàn bà khôn, điều cuối cùng là quan trọng nhất

Phụ nữ yêu 17/06/2020 21:04

Nhờ luôn giữ 3 tuyệt chiêu “dạy chồng” từ thuở mới về này nên chồng của đàn bà khôn răm rắp nghe lời, “đội vợ lên đầu”, chị em hãy học theo ngay.

Học ngay cách “dạy chồng” của đàn bà khôn này chị em sẽ chẳng cần phải lo giữ chồng vì anh ấy sẽ một lòng một dạ, chỉ biết mỗi vợ con, người yêu cũ có rù quến cũng vô ích.

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Đừng chửi bới, quát tháo khi chồng phạm phải sai lầm bởi nếu bạn nhẹ nhàng khuyên can, nhắc nhở sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Ngọt ngào, nịnh chồng

Không chỉ đàn bà, đàn ông cũng rất thích được khen ngợi, được ghi nhận sự đóng góp của mình trong gia đình. Nếu là người đàn bà thông minh, bạn cần biết cách khích lệ tinh thần chồng bằng những câu tán dương, động viên anh ấy. “Anh giỏi quá”, “chồng em đẹp trai quá”, “lấy được anh là may mắn lớn nhất đời em”, “con của chúng mình thật hạnh phúc khi có người cha như anh”… là những lời đàn ông nào cũng thích được nghe.

Đàn bà khôn ngoan hãy nhớ, nịnh chồng một bước trời cao bể rộng. Chỉ cần khéo ăn khéo nói bạn sẽ được lòng cả thiên hạ. Đừng chửi bới, quát tháo khi chồng phạm phải sai lầm bởi nếu bạn nhẹ nhàng khuyên can, nhắc nhở sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.

Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Đàn bà càng tinh tế, khéo léo sẽ càng dịu dàng với chồng.

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Bạn càng giỏi giang, thành công chồng càng tự hào vì đã có được người vợ như thế - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chồng trong sự nghiệp

Vợ chồng mới cưới sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn kinh tế. Hóa đơn tiền nhà, tiền điện, sinh hoạt phí và rất nhiều khoản chi khác khiến các cặp vợ chồng son căng thẳng vô cùng. Những lúc khó khăn như thế, chật vật như thế phụ nữ hãy cùng chồng vun vén để vượt qua hoàn cảnh hiện tại.

Động viên, khích lệ chồng phấn đấu cho sự nghiệp. Là quân sư để anh ấy hỏi ý kiến trước những quyết định quan trọng, trước những bước ngoặt lớn trong đời mình chính là cách để bạn đồng hành cùng người bạn đời của mình.

Bên cạnh đó, đàn bà thông minh đừng quên nỗ lực cho sự nghiệp của riêng mình. Bạn càng giỏi giang, thành công chồng càng tự hào vì đã có được người vợ như thế.

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Hãy vứt ngay những bộ đồ lót nhàu nhĩ, mua ngay những chiếc đầm ngủ mong manh gợi cảm để chỉ cần nhìn thấy bạn chàng đã như hổ đói vồ mồi - Ảnh minh họa: Internet

Nồng nhiệt chuyện ái ân

Để chồng “mê cơm ngấy phở” chị em chớ dại ngoan khi lên giường. Ban ngày bạn có thể là người vợ ngoan khi đứng, nhưng lúc đêm xuống nhất định phải hư khi nằm. Đàn ông nào cũng mê mệt khi vợ chủ động chuyện gối chăn, dẫn dắt anh ấy nhập cuộc.

Hãy vứt ngay những bộ đồ lót nhàu nhĩ, mua ngay những chiếc đầm ngủ mong manh gợi cảm để chỉ cần nhìn thấy bạn chàng đã như hổ đói vồ mồi.

Đàn bà hư sẽ khiến chồng đứng ngồi không yên, dù mới cưới hay đã chung sống nhiều năm chàng vẫn quấn quýt không rời như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

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