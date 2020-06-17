Phụ nữ thông minh tuyệt đối không được làm 2 điều cho đàn ông trước khi cưới!

Là một người phụ nữ thông minh, bạn đừng dại làm 2 điều này cho đàn ông nếu chưa cưới, bằng không sẽ mất cả chì lẫn chài.

Dù có “đánh chết” phụ nữ thông minh cũng không làm 2 điều này cho đàn ông, nhờ thế sau khi cưới cô ấy được chồng cung phụng như bà hoàng, cưng yêu hết mực. Phụ nữ càng dễ dãi càng khiến đàn ông coi thường, càng bi lụy càng khiến đàn ông nhanh chán - Ảnh minh họa: Internet Gọi bạn trai là chồng Là phụ nữ, dù yêu đến mấy, si mê đến đâu cũng đừng dại dột gọi người đàn ông mình yêu là chồng khi chưa kết hôn. Đừng gán cho đối phương trách nhiệm phải là một người chồng khi anh ấy vẫn chỉ đang là người yêu của bạn.

Nếu muốn khẳng định chủ quyền, muốn thiên hạ biết anh ấy là người đàn ông bạn yêu thì có rất nhiều cách. Từ việc công khai mối quan hệ của cả hai, thoải mái thể hiện sự ngọt ngào dành cho nhau chốn đông người cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Hãy để đàn ông phải nỗ lực hơn nữa để có thể làm chồng bạn, hãy để anh ấy phải phấn đấu để có thể chiếm hữu bạn. Phụ nữ càng dễ dãi càng khiến đàn ông coi thường, càng bi lụy càng khiến đàn ông nhanh chán.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng cho đàn ông trăng hoa cơ hội lợi dụng mình - Ảnh minh họa: Internet Sống thử Đàn ông có thể đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục bạn chung sống cùng một nhà với anh ấy trước khi kết hôn. Có nhiều thời gian bên nhau, tiết kiệm tiền nhà, được quan tâm, săn sóc nhau nhiều hơn,… và rất nhiều lý do khác. Thế nhưng, chẳng đàn ông nào thẳng thắn nói với bạn rằng sống thử đồng nghĩa với việc phụ nữ phải cung phụng đối phương từng li từng tí. Từ miếng ăn, giấc ngủ, quần áo hay nhà cửa đều một tay bạn quán xuyến việc nhà. Trong khi đáng ra, nếu không sống cùng bạn vẫn được đối phương săn đón, cưng chiều hết mực. Hãy nhớ, sống thử chỉ khiến phụ nữ thiệt thòi, đàn ông chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng cho đàn ông tệ bạc cơ hội lợi dụng mình, cũng đừng để bản thân trở nên rẻ tiền trong mắt đối phương. Hãy để đối phương quỳ gối cầu hôn bạn bằng tất cả tấm chân tình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ thông minh nên nhớ Khi yêu, bạn có quyền yêu cuồng nhiệt nhưng đừng tự triệt đường lui của mình. Hãy giữ lại chút lý trí để có thể bảo vệ chính mình khỏi những thương tổn, chơi vơi và cả những đớn đau dằn vặt nếu đàn ông phản bội. Hãy để đối phương quỳ gối cầu hôn bạn bằng tất cả tấm chân tình thay vì phải “cưới chạy bầu” ngoài ý muốn.

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