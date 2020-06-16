Đàn bà 40 và những điều cần tỉnh ngộ để có thể sống kiêu hãnh với đời

Đây là những bài học đắt đỏ đàn bà 40 đúc kết được trong cuộc đời mình, đàn bà 30, đặc biệt là đàn bà 20 nhất định đừng bỏ lỡ.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 điều cần tỉnh ngộ này đàn bà 40 ắt có cuộc sống thanh thản bình yên, càng về hậu vận càng thú vị, cuốn hút bất chấp tuổi tác. Hãy nhớ, đàn bà hấp dẫn, tự tin nhất là khi làm chủ đời mình chứ không phải được thiên hạ tung hê với những lời sáo rỗng - Ảnh minh họa: Internet 1. Đừng quá tự cao Là một người đàn bà tự tin không hề xấu, thậm chí đấy chính là đích đến của việc bạn phấn đấu mỗi ngày. Hoàn thiện bản thân, chăm chỉ làm việc, chăm sóc chính mình là những gì đàn bà vẫn làm để có thể sở hữu tâm thái tự tin khi đối mặt với cuộc đời này.

Thế nhưng, bạn cần kiểm soát sự tự tin của mình, đừng cố tỏ ra biết hết tất cả mọi thứ, cũng đừng cố chứng minh bản thân mạnh mẽ, ngoan cường. Bởi chỉ khi đã trải qua đủ đắng cay ngang trái, khi bị cuộc đời vùi dập bạn mới hiểu rằng có thất bại mới có thành công, có gian nan mới làm nên nghiệp lớn. Hãy nhớ, đàn bà hấp dẫn, tự tin nhất là khi làm chủ đời mình chứ không phải được thiên hạ tung hê với những lời sáo rỗng.

2. Đừng bao giờ mưu cầu sự hoàn hảo Đời người là có hạn, thanh xuân ngắn ngủi nên đàn bà đừng quá cầu toàn. Bạn càng đòi hỏi sự hoàn mỹ, càng muốn mọi thứ quanh mình phải được sắp xếp đúng như lộ trình thì bạn càng không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, hãy cứ nông nổi, bất chấp và dám dấn thân với những gì mình cho là đúng. Khi đã nếm đủ bi ai, ngập trong thất bại bạn sẽ tự đúc kết được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. Đừng tự nhốt mình trong quá khứ bi thương, đừng đóng cửa trái tim chỉ vì một lần bị dối lừa - Ảnh minh họa: Internet 3. Đừng oán trách kẻ thay lòng Khi phát hiện mình bị phản bội, biết được sự thật bấy lâu nay đối phương che giấu, đàn bà bản lĩnh đến mấy cũng đau thương cùng cực, cũng chìm trong nước mắt. Sau khi đã khóc đủ, đã đau lòng đủ bạn cần vực dậy tinh thần để sống vui vẻ, hân hoan. Đừng tự nhốt mình trong quá khứ bi thương, đừng đóng cửa trái tim chỉ vì một lần bị dối lừa. Chỉ khi có thể buông bỏ quá khứ, thứ tha cho người đàn ông ngoại tình bạn mới có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc mới.

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