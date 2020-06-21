4 biểu hiện lạ tố cáo chồng đang nuôi bồ nhí bên ngoài, vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay

Khi chồng ngoại tình , dù mê mệt người tình đến mấy, dù say đắm kẻ thứ ba đến đâu thì lúc về nhà họ luôn cố gắng tỏ ra bình thường với vợ. Thế nhưng, dù cố gắng đến mấy thì cảm giác tội lỗi cũng không cho phép đàn ông dám đối mặt với bạn đời.

Để vạch mặt đàn ông ngoại tình không hề khó, chỉ cần chú ý đến những biểu hiện tưởng vô hại nhưng lại tự tố cáo sự trăng hoa của chồng bội bạc này là đủ.

Họ lúng túng, lảng tránh và cố ý phớt lờ cho qua câu chuyện. Nếu chồng bỗng nhiên có dấu hiệu trên, phụ nữ hãy dè chừng kẻo bị chồng qua mặt mà chẳng hề hay biết.

Họ né tránh ánh mắt của vợ khi chuyện trò, khi vợ hỏi “anh vừa đi đâu về thế”, “hôm nay sao anh về trễ vậy”… vì sợ sẽ để lộ rằng mình đang nói dối. Bởi vừa trở về từ chiếc giường của nhân tình, vừa mới trải qua những giây phút hoan lạc nên đàn ông vẫn còn dư âm về những cảm xúc mãnh liệt ấy.

Rất có thể anh ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa để hú hí với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Lịch trình bất thường

Hàng ngày chồng bạn trở về nhà lúc 6h30, nhưng dạo gần đây anh ấy thường đi làm về trễ, rời khỏi nhà vào buổi tối và không nghe điện thoại của vợ vào giờ nghỉ trưa thì quả đáng nghi. Nếu không phải vì bận công việc, không có việc quan trọng hay không có gì giấu giếm vợ, không có những thay đổi thì đàn ông sẽ chẳng có lịch sinh hoạt bất thường như thế.

Lúc này, những người vợ cần tỉnh táo để không bị chồng đánh lừa. Rất có thể anh ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa để hú hí với nhân tình, viện cớ ra ngoài uống bia với bạn bè nhưng thực chất là đi hẹn hò với bồ nhí.

Chính vì đã thay lòng đổi dạ, đã có người phụ nữ khác bên ngoài nên đàn ông cảm thấy ở bên vợ rất nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười gượng gạo

Những người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên người phụ nữ của mình. Dù cuộc sống có mệt mỏi đến mấy, công việc có áp lực đến đâu thì khi về nhà chỉ cần được nhìn thấy người vợ thân yêu, được ôm vợ vào lòng họ đã có thể vui vẻ mỉm cười.

Vậy nên, quả là đáng nghi nếu chàng thường xuyên đáp lại những mẩu chuyện của vợ với nụ cười gượng gạo. Họ chỉ đang cố nhoẻn miệng nhưng thực ra trong lòng chẳng hề cảm thấy thoải mái. Chính vì đã thay lòng đổi dạ, đã có người phụ nữ khác bên ngoài nên đàn ông cảm thấy ở bên vợ rất nhàm chán.

Họ tìm cách gây sự với vợ để có thể giải tỏa những ray rứt trong lòng, thậm chí là để kiếm cớ rời khỏi nhà hòng tìm đến tình nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thường gây sự vô cớ

Chính vì hậm hực, chán ghét và chẳng còn yêu thương vợ nên đàn ông ngoại tình sẽ đối xử với vợ vô cùng tệ bạc. Anh ấy thường xuyên gây chuyện vô cớ, quát tháo, chửi bới vợ dù bạn chẳng làm gì sai trái, càng không làm điều gì có lỗi với chồng.

Họ tìm cách gây sự với vợ để có thể giải tỏa những ray rứt trong lòng, thậm chí là để kiếm cớ rời khỏi nhà hòng tìm đến tình nhân.

Thế nên, những lúc chồng hằn học với mình phụ nữ cần giữ bình tĩnh. Đừng cho chồng rời khỏi nhà, cũng đừng lớn tiếng đôi co với anh ấy. Nhỏ nhẹ nói chuyện phải trái, phân tích cụ thể, rõ ràng với chồng mọi chuyện để anh ấy hiểu rằng mình đang hành xử sai trái là cách người vợ thông minh đối phó với đàn ông thay lòng.