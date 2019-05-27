Phụ nữ hãy rời xa người đàn ông không dám bảo vệ tình yêu của mình

Trong tình yêu, chỉ cần đàn ông cho người phụ nữ thấy được tình yêu và bản lĩnh của mình thì cô ấy sẵn sàng bỏ tất cả để sống chết vì tình yêu ấy. Nhưng nếu vì một chút khó khăn, một chút ngăn cản mà đàn ông đã vội buông tay, đã muốn chùn bước thì hãy rời bỏ một kẻ như thế.

Đàn ông không sợ nghèo, kiếm được ít tiền mà chỉ sợ anh ta thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí. Phụ nữ khi yêu sợ nhất gặp những người đàn ông không dám bảo vệ tình yêu của mình. Anh ta miệng lúc nào cũng bảo rằng yêu bạn, trên đời chỉ có mình bạn nhưng trước những thử thách của tình yêu luôn chùn bước, cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ sợ gặp phải người đàn ông thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí - Ảnh minh họa: Internet Còn gì viên mãn hơn là có một tình yêu đẹp, lãng mạn, cùng nắm tay đi đến hôn nhân mà được hai bên cha mẹ, họ hàng chúc phúc. Nhưng cũng có những tình yêu gặp muôn vàn trắc trở: Sự chênh lệch về kinh tế, địa vị, sự ngăn cản của cha mẹ hai bên. Còn gì đau lòng, khổ tâm hơn tình yêu chưa đơm hoa kết quả đã gặp khó khăn, rào cản. Và nỗi khổ tâm sẽ nhân lên gấp bội khi người chùn bước, người muốn buông tay không phải là người con gái mà lại là người đàn ông.

Đàn ông bản lĩnh trong hoàn cảnh này sẽ giữ được bình tĩnh, sẽ an ủi và tìm hướng giải quyết cho tình yêu của mình. Họ sẽ làm cho người con gái yên tâm rằng tình yêu của mình đủ lớn, đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chướng ngại, mọi giông bão. Kẻ thiếu bản lĩnh lại sợ hãi và tìm cách ngụy biện cho sự hèn nhát của mình bằng những câu nói quen thuộc: “Thôi thì coi như chúng ta có duyên mà không nợ”; “anh sợ làm khổ em, sợ không mang đến cho em hạnh phúc”; “em hãy tìm một người đàn ông khác tốt hơn anh mà nương dựa…”. Đàn ông bản lĩnh sẽ bất chấp khó khăn mà bảo vệ tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu, chỉ cần đàn ông cho người phụ nữ thấy được tình yêu và bản lĩnh của mình thì cô ấy sẵn sàng bỏ tất cả để sống chết vì tình yêu ấy. Nhưng nếu vì một chút khó khăn, một chút ngăn cản mà đàn ông đã vội buông tay, đã muốn chùn bước thì hãy rời bỏ một kẻ như thế. Ngay cả tình yêu của mình còn không bảo vệ được thì đường đời sau này những lúc sóng gió, bão giông anh ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.

Sự bản lĩnh trong tình yêu của người đàn ông cũng chính là thái độ, là cách sống của anh ta trên đường đời. Việc đối đãi với người phụ nữ mình yêu như thế nào thì thái độ của anh ta với cuộc đời cũng giống như thế. Phụ nữ muốn tìm một người đàn ông xứng đáng và tử tế để nương dựa cả đời hãy tìm một người vì mình mà cố gắng, vì mình mà coi thường mọi giông bão, khó khăn. Đàn ông thiếu bản lĩnh thì sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh sẽ hiểu được rằng mọi quyết định cho hôn nhân nằm trong tay mình chứ không phải ở cha mẹ hay bất kì ai khác. Khi một người đàn ông nói với bạn rằng: “Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Hãy tìm một người khác xứng đáng hơn” thì ngay lập tức bạn hãy rời xa anh ta. Bởi anh ta nói đúng, một kẻ thiếu bản lĩnh thì muôn đời sẽ không bao giờ cho người đàn bà của mình được một chỗ dựa vững chắc.

Gửi người thứ ba: Lấy chồng thiên hạ có thấy hạnh phúc không? Phụ nữ à, lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Hãy tìm một người đàn ông tốt, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình thật sự được trân trọng. Đừng nhân danh tình yêu để giành giật hạnh phúc của người đàn bà khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-hay-roi-xa-nguoi-dan-ong-khong-dam-bao-ve-tinh-yeu-cua-minh-326135.html