Gửi đàn ông vô tâm: Sao các anh có thể sống tàn nhẫn đến thế?

Đàn ông à, hai chữ Làm Chồng khó lắm! Nếu đã cưới một người phụ nữ thì hãy có trách nhiệm và bổn phận mang lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khi không thể mang lại cho vợ con mình một cuộc sống tử tế thì tốt nhất đừng kết hôn.

Khổ nhất với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu bạc tiền mà chính là lấy nhầm chồng. Ở trong một cuộc hôn nhân mà cảm thấy bản thân mình lẻ loi, không được yêu thương, trân trọng. Chồng vô tâm khác nào có chồng mà như không. Bao nhiêu việc phải gánh trên vai, bao nhiêu bổn phận phải gồng mình lên gánh thay chồng. Với cách sống của đàn ông vô tâm, đôi khi ta tự hỏi: Sao đàn ông có thể sống tàn nhẫn đến như thế? Khổ tâm nhất với phụ nữ chính là lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng vô tâm buồn khổ nhiều lắm. Nhìn những người đàn bà khác được thương yêu, được giúp đỡ mà trào nước mắt tự hỏi mình có chồng để làm gì? Với những người vợ khác, sự quan tâm, chia sẻ của chồng là điều hiển nhiên mà sao với bản thân mình lại là điều quá khó khăn. Đàn bà cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu năm sống cùng, tình yêu đã chết đi chỉ còn sự hiện diện của sự ích kỉ, hời hợt. Người đàn ông ngỡ thương yêu nhất đời lại đối đãi với mình chẳng khác gì người dưng nước lã.

Cuộc hôn nhân đã thiếu đi những điều quan trọng và cốt lõi: Đó chính là sự quan tâm và trân trọng. Bao nhiêu năm, người chồng ấy thậm chí chẳng coi trọng vợ, sống vô tâm như chiếc bóng chứ huống hồ gì những lời yêu thương, những sự quan tâm. Đàn ông hời hợt coi gia đình không khác gì nhà trọ, coi thiên hạ ngoài kia quan trọng hơn vợ con ở nhà. Đàn ông vô tâm, họ chẳng còn bận lòng xem vợ mình sống ra sao. Khi vợ than vãn, kêu ca, rơi nước mắt họ càng thấy phiền phức. Đau lòng nhất trong hôn nhân chính là người thân yêu lại đối đãi chẳng khác gì người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lạ lắm. Trước những đau lòng của vợ họ lại dửng dưng, chẳng hề bận lòng. Họ làm chồng nhưng phó mặc mọi thứ lên vai vợ. Sức dài vai rộng nhưng đàn ông lại chẳng thể làm cho vợ mình những điều nhỏ nhặt nhất. Đàn ông sống tàn nhẫn như vậy nhưng bản thân họ lại cảm thấy những điều đó quá nhỏ nhặt và gần như hiển nhiên. Họ cứ tiếp tục vô tâm, vô tình với nỗi khổ tâm của vợ. Vậy thì đàn ông có bao giờ tự hỏi bản thân mình lấy vợ để làm gì?

Đàn ông à, không phải cứ kết hôn, cứ cưới vợ là nghiễm nhiên trở thành Chồng. Hai chữ Làm Chồng khó lắm! Nếu đã cưới một người phụ nữ thì hãy có trách nhiệm và bổn phận mang lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khi không thể mang lại cho vợ con mình một cuộc sống tử tế thì tốt nhất đừng kết hôn. Bởi, sự vô tâm trong hôn nhân không chỉ tàn nhẫn mà còn rất độc ác. Nếu không thể mang lại cho vợ một cuộc sống tốt đẹp thì đàn ông đừng nên kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ nào cũng vậy thôi. Đi suốt năm dài tháng rộng của cuộc đời, điều họ mong mỏi nhất vẫn chính là một người chồng biết yêu thương, san sẻ. Đàn ông cho phụ nữ điều gì thì sẽ nhận lại thứ đó. Cho cô ấy tình yêu sẽ nhận lại tình yêu. Còn ngược lại, anh sống quá vô tâm, ích kỉ thì sớm hay muộn người vợ cũng rời bỏ anh mà đi.

Đàn ông nên nhớ: Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 chỉ đem đến bất hạnh và sự thất bại Vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì?

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