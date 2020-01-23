Phụ nữ đừng tự làm khổ mình trong ba ngày Tết

Có rất nhiều người phụ nữ hy sinh, cả năm làm lụng mệt mỏi, tới Tết lại quàng biết bao nhiêu việc vào người. Phụ nữ ngày Tết không cần gồng mình lên để cố làm rình rang và bày vẽ.

Phụ nữ ngày thường đã đảm đang thì ngày Tết sự đảm đang ấy lại càng nhân lên gấp nhiều lần. Họ chăm chút nhà cửa, tỉ mẩn từng cành hoa, bày vẽ rất nhiều món ngon để đãi khách, biếu họ hàng. Trong khi những người đàn bà khác sửa soạn làm đẹp, làm lại mái tóc, mua sắm váy vóc thì nhiều phụ nữ ngày Tết lại cứ lo toan tất bật trong bếp. Thậm chí đầu tháng Chạp họ đã bận bịu lo toan rồi. Và chính những người phụ nữ hy sinh và cầu toàn đó đang tự làm khổ mình, khiến ba ngày Tết chỉ là sự mệt mỏi, bận bịu chứ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người phụ nữ ngày Tết chỉ ở trong bếp - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người chị họ rất đảm đang và cầu toàn như vậy. Cuối năm, công việc ở công ty rất bận, nhiều khi còn phải ở lại tăng ca thì chị vẫn tranh thủ làm bánh mứt, những loại kẹo. Tôi bảo rằng bánh kẹo ở siêu thị thiếu gì, lại đa dạng vô cùng. Chị bảo rằng bánh mứt công nghiệp ấy toàn chất bảo quản, ăn vào hại sức khỏe chứ ngon lành gì. Vậy là ngày Tết, chị làm đủ loại mứt, kẹo để đãi khách, biếu tặng mọi người.

Còn độ chục ngày đến Tết, chị đã tranh thủ làm giò chả, giò thủ. Tranh thủ ban đêm làm thêm củ kiệu, thịt ngâm mắm, nem chua… Đồ ăn Tết của chị chất đầy tủ lạnh. Sáng sớm đến công ty lúc nào chị cũng ngái ngủ, mệt mỏi. Tôi rủ chị đi làm tóc, làm móng thì chị luôn từ chối bảo rằng không có thời gian. Thế nhưng, thời gian ở trong căn bếp của chị thì dường như vô tận. Chị chăm chút từng cánh hoa chưng Tết, dọn dẹp nhà cửa sạch như lau như ly. Chị bảo rằng cứ đến Tết là có hàng trăm công việc phải làm, mệt mỏi vô cùng. Tôi bảo chị làm ít đi nhưng tính chị cầu toàn, phải tự tay mình làm mới yên tâm được. Chị bảo rằng Tết là những ngày mệt nhọc nhất năm - Ảnh minh họa: Internet Tết với những người khác là vui chơi, du xuân, họp lớp, gặp gỡ bạn bè còn với chị Tết là quanh quẩn trong căn bếp đầy dầu mỡ. Suốt ngày xào nấu để tiếp đãi khách của chồng. Tôi rủ chị đi chơi với mấy chị em công ty nhưng chị bảo bận quá không đi được. Rốt cuộc, ba ngày Tết chị chẳng có một ngày nghỉ ngơi thật sự. Sau mỗi dịp Tết, đồng nghiệp thi nhau kể vài những cuộc chơi, những chuyến du lịch thì chị chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Tôi tự nghĩ chính chị đã tự làm khổ mình và đánh mất đi ý nghĩa trong 3 ngày Tết.

Hãy tô son và xuống phố dạo chơi - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, có rất nhiều người phụ nữ giống như chị. Cả năm làm lụng mệt mỏi, tới Tết lại quàng biết bao nhiêu công việc vào người. Phụ nữ à, đừng làm một người phụ nữ hy sinh nữa. Tết là dịp nghỉ ngơi, du xuân chứ không phải khiến mình mệt mỏi và cực nhọc thêm. Món ăn có thể bớt cầu kỳ, cũng không cần gồng mình lên để cố có một cái Tết rình rang, bày vẽ. Chỉ cần mình thật sự vui vẻ, thảnh thơi là được. Thanh xuân ngắn ngủi, cuộc đời người đàn bà có được mấy mùa xuân nữa đâu. Hãy tô son và xuống phố dạo chơi, cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ đừng chôn vùi những ngày Tết trong căn bếp đầy dầu mỡ.

Gửi đàn ông yêu phụ nữ một đời chồng: Hãy yêu luôn quá khứ của cô ấy Yêu phụ nữ một đời chồng đàn ông không chỉ cần tình yêu mà cần nhất là lòng bao dung. Nếu yêu cô ấy hãy yêu luôn quá khứ, bởi nếu không làm được như thế thì chỉ là thứ tình yêu hời hợt và yếm thế mà thôi.

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