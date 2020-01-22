Tâm sự người thứ ba: Tết về, tôi xót xa nhìn gia đình người ta sum vầy

Những người thứ ba như tôi, không hạnh phúc trong hiện tại cũng chẳng hề có tuơng lai. Tôi vì một chữ yêu mà sống trong sự mù quáng rất lâu rồi.

Làm người thứ ba chẳng phải duyên mà chính là nợ. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Xót xa thay, tôi lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ con. Lí trí mách tôi rằng tôi đang đi sai đường nhưng con tim lại khiến tôi cứ lún sâu vào mối tình này không dứt ra được. Tôi đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet Trong một lần đi làm về khuya, xe tôi bị hư phải dắt bộ. Có một người đàn ông xa lạ tốt bụng đã đẩy xe giúp tôi về tận nhà. Để cảm ơn anh, tôi xin số điện thoại và mời anh cà phê. Anh là người đàn ông hiền lành, tốt bụng lại rất tâm lý. Tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, si mê anh ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Biết anh đã có vợ con, vậy mà tình cảm của tôi vẫn không ngừng lại được.

Càng ngày tình cảm của tôi với anh càng sâu đậm. Tôi chỉ muốn được ở bên anh còn danh phận hay những thứ khác tôi không quan tâm. Tôi thú nhận tình cảm với anh và được anh đáp lại. Tôi nói với anh rằng anh cứ về với vợ con, hãy làm một nguời chồng, nguời cha tốt. Tôi không ràng buộc và không cần danh phận gì cả bởi vì tôi yêu anh thật sự. Chúng tôi qua lại như thế cả năm trời. Tôi luôn sống trong khổ tâm, dằn vặt trong tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet Người đời mỗi khi nhắc đến người thứ ba đều có cái nhìn ác cảm, khinh khi. Họ luôn cho rằng đó là những người đàn bà lẳng lơ, không có lòng tự trọng. Nhưng tình yêu có lí lẽ riêng mà không thể nào giải thích nổi. Tôi biết mình sai, tôi cảm thấy có lỗi với vợ anh nhưng tôi không thể dừng tình cảm của mình lại được. Giá như tôi gặp anh lúc anh chưa bị ràng buộc thì tốt biết mấy.

Tôi bảo rằng mình không cần danh phận nhưng thật tâm tôi luôn sống trong khổ tâm, dằn vặt. Yêu anh, tôi nấp trong bóng tối, đứng bên lề hạnh phúc của nguời khác. Tôi đau khổ vô cùng khi nhìn anh vui vẻ bên vợ con. Làm người thứ ba như tôi, đến ghen tuông còn không được phép. Những ngày Tết như thế này về quê, cha mẹ, họ hàng, người thân đều hỏi về chuyện chồng con của tôi. Tôi ước ao có thể công khai tình cảm của mình, dắt anh đàng hoàng về ra mắt gia đình. Nhưng khổ tâm thay, anh là người đã có vợ con. Tôi luôn sống trong cảm giác bất an, sợ một mai người ta sẽ biết tôi là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi vì một chữ yêu mà sống trong sự mù quáng rất lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet Tết đến, anh sum vầy vui vẻ bên vợ con. Anh đưa những tấm hình hạnh phúc lên mạng xã hội. Còn kẻ thứ ba như tôi, không hạnh phúc trong hiện tại cũng chẳng hề có tuơng lai. Tôi vì một chữ yêu mà sống trong sự mù quáng quá lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi kết thúc mối tình sai trái này rồi.

Đàn bà đã chọn cách buông tay thì đàn ông chẳng thể nào giữ nổi Đàn bà khổ tâm nhất chính là lấy nhầm chồng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô trách nhiệm của chồng sẽ khiến đàn bà rơi vào cảm giác chán nản và tuyệt vọng vô cùng.

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