Gửi đàn ông yêu phụ nữ một đời chồng: Hãy yêu luôn quá khứ của cô ấy

Yêu phụ nữ một đời chồng đàn ông không chỉ cần tình yêu mà cần nhất là lòng bao dung. Nếu yêu cô ấy hãy yêu luôn quá khứ, bởi nếu không làm được như thế thì chỉ là thứ tình yêu hời hợt và yếm thế mà thôi.

Những phụ nữ một đời chồng, trái tim của họ mang nhiều vết xước. Không như những cô gái mới lớn, họ như những con ốc sên luôn co mình lại trong vỏ bọc của sự hoài nghi. Sợ tổn thương thêm một lần nữa, họ ngại yêu, ngại mở lòng mình với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đàn ông, nếu muốn đến với phụ nữ từng đổ vỡ, phải kiên định và có một trái tim bao dung. Bởi nếu không làm được, anh chỉ khiến cô ấy tổn thương thêm một lần nữa mà thôi. Phụ nữ một đời chồng trái tim mang nhiều vết xước - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi đã từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng cũ của chị là một người tệ bạc vô cùng. Những ngày yêu nhau, những tưởng anh là người đàn ông sẽ đem đến cho chị một cuộc sống hạnh phúc. Ngờ đâu sau khi kết hôn, chị tôi sống trong nước mắt, khổ đau và dằn vặt. Anh ta không những vô tâm, gia trưởng mà còn có thói trăng hoa. Chịu không nổi, 3 năm sau ngày cưới, chị viết đơn ly hôn.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy đã biến chị thành người đàn bà khác hẳn. Từ vui vẻ, hay nói cười thành một người trầm lặng, luôn sống khép mình lại. Ở ngưỡng 30, chị đẹp mặn mà như đóa hoa đến kỳ nở rộ. Đàn ông vây quanh chị nhiều lắm, nhưng chị đều từ chối. Chị chăm chỉ kiếm tiền nuôi đứa con gái nhỏ. Chị luôn nói với tôi chỉ cần cuộc sống bình yên là được rồi. Anh ấy yêu chị và mong muốn tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Và rồi, một người đàn ông chân thành đã khiến chị cảm động và mở lòng. Anh ấy yêu chị và mong muốn tiến đến hôn nhân. Yêu nhau 2 năm, chị tin tưởng mà gật đầu đồng ý kết hôn lần nữa. Ngày chị cưới, tôi rưng rưng xúc động. Tôi tin người đàn bà quá khổ đau, chịu nhiều thiệt thòi như chị xứng đáng được hạnh phúc, được bình yên.

Nhưng tình yêu nồng nhiệt ban đầu qua đi. Hai người về sống với nhau bắt đầu có những va chạm. Giữa hai người không chỉ là tình yêu mà còn là cái bóng quá khứ của chị. Nhất là những lời nói của họ hàng, thiên hạ ngoài kia khiến anh xao động. Họ bảo rằng anh là người đổ vỏ, nguời xài lại đồ cũ. Yêu chị, nhưng anh lại là người dễ bị tác động bởi mọi người. Anh về hằn học với chị, những lúc có hơi men anh lôi quá khứ của chị ra nói. Nhiều lần, chị chứng kiến anh khó chịu, hằn học với con gái của chị. Chị khổ tâm và tổn thương vô cùng. Hơn ai hết, chị hiểu cuộc hôn nhân sau này cuả mình sẽ không thể hạnh phúc. Khi anh đề nghị sinh con, chị lắc đầu và mong muốn ly hôn. Anh yêu chị nhưng anh không thể bao dung với quá khứ của chị, không có bản lĩnh để vượt qua miệng đời. Mà một người đàn ông như thế không thể đem đến cho chị hạnh phúc. Nếu yêu cô ấy hãy yêu luôn quá khứ khổ đau - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi yêu thường mạnh miệng nói rằng mình yêu thương và có thể đem đến cho nguời phụ nữ của mình hạnh phúc. Thế nhưng yêu đàn bà một đời chồng đàn ông không chỉ cần có tình yêu mà cần nhất là lòng bao dung. Nếu yêu cô ấy hãy yêu luôn quá khứ, bởi nếu không làm được như thế thì chỉ là thứ tình yêu hời hợt và yếm thế mà thôi. Và sớm hay muộn thì một người đàn ông như vậy sẽ làm cho cô ấy khổ đau thêm 1 lần nữa.

Đàn bà đã chọn cách buông tay thì đàn ông chẳng thể nào giữ nổi Đàn bà khổ tâm nhất chính là lấy nhầm chồng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô trách nhiệm của chồng sẽ khiến đàn bà rơi vào cảm giác chán nản và tuyệt vọng vô cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ong-yeu-phu-nu-mot-doi-chong-hay-yeu-luon-qua-khu-cua-co-ay-349296.html