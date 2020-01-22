Câu hỏi kinh điển của dịp Tết: ‘Bao giờ lấy chồng?’

Phụ nữ yêu 22/01/2020 07:03

Lựa chọn một cuộc sống độc thân hay kết hôn trễ là quyền tự do của mỗi người. Người khôn ngoan, giao tiếp khôn khéo trong ngày Tết sẽ không hỏi người khác "bao giờ lấy chồng?".

Dường như cuộc sống riêng tư của người khác luôn là mối bận tâm hàng đầu của những người xung quanh. Trong những câu chuyện ngày Tết luôn kèm theo những câu hỏi mà người được quan tâm luôn không muốn trả lời. Những câu hỏi đó là: “Lương làm được bao nhiêu?’, “Thưởng có khá không?’, “Sao chưa chịu đẻ con?” và kinh điển nhất là “bao giờ lấy chồng?”.

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Tết đến, người ta luôn quan tâm đến chuyện chồng con của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người bạn thân, năm nay vừa bước sang tuổi 31 và đang độc thân. Bạn có 1 công việc tốt, một cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng, họ hàng, xóm giềng đều thấy việc chưa có chồng của bạn là một điều không ổn. Mỗi bận về quê, bạn đều được hỏi những câu như: “Khi nào mới chịu lấy chồng?’’, “Sao cứ mãi đi về lẻ bóng như vậy?”. Người quan tâm thật sự cũng có nhưng cũng không ít người bóng gió, thậm chí nói sau lưng rằng phụ nữ ắt hẳn phải có điều gì đó không ổn mới chưa chịu lấy chồng hoặc chẳng có ai thèm rước.

Tết năm nay, bạn quyết định không về quê ăn Tết mà đi du lịch xa. Thật tâm, bạn cũng muốn về quê, gặp gỡ bạn bè, thăm viếng họ hàng nhưng đi đâu cũng nghe, cũng phải lựa những câu trả lời về sự độc thân của mình khiến bạn thật sự mỏi mệt. Khách đến nhà, cũng hỏi han những câu tương tự khiến bạn chỉ muốn trốn luôn trong phòng. Thay vì về nhà, thì bạn đi du lịch để khỏi chuốc lấy sự mệt mỏi cho những ngày đầu năm.

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Nhiều cô gái sợ Tết bởi những câu hỏi về đời tư - Ảnh minh họa: Internet

Trong quan niệm cũ kĩ của nhiều người thì phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng để nương dựa. Sự ổn định và trưởng thành của một người phụ nữ được đánh dấu từ khi cô ấy kết hôn. Nhiều người phụ nữ hiện đại, công việc ổn định, có một cuộc sống rất tốt thế nhưng vẫn xem là thiếu sót nếu như cô ấy không muốn hoặc không chịu lấy chồng. Việc dùng lăng kính cổ hũ đó để soi chiếu và đánh giá cuộc sống phụ nữ liệu có khách quan?

Với phụ nữ hiện đaị, quan niệm về việc lấy chồng đã khác xưa rất nhiều. Lấy chồng không đồng nghĩa rằng cuộc đời người phụ nữ sẽ được bình yên, hạnh phúc. Chồng không phải là tấm “bùa hộ mệnh” giúp họ đạt được một cuộc sống như mình mong ước. Cuộc sống hiện đại, tiền phụ nữ tự kiếm, họ có thể tự tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ mà chẳng cần nương dựa vào ai cả. Họ chỉ kết hôn khi bản thân thật sự sẵn sàng.

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Người khôn ngoan không quan tâm quá nhiều đến đời tư của người khác- Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn một cuộc sống độc thân hay kết hôn trễ là quyền tự do của mỗi người. Người khôn ngoan, giao tiếp khôn khéo sẽ không tọc mạch, quan tâm quá nhiều đến đời tư của người khác. Thay vì hỏi "bao giờ lấy chồng?” hãy ngồi trò chuyện với nhau bằng sự chân tình cởi mở. Câu chuyện sẽ thân mật, vui vẻ và sẽ không có người phụ nữ nào trốn Tết chỉ bởi những câu hỏi như thế.

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