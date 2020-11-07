Phụ nữ chỉ cần làm ĐÚNG một việc này sẽ trở thành viên ngọc quý, cao sang ngút trời

Phụ nữ yêu 07/11/2020 05:00

Người phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm đúng một việc duy nhất để thoải mái tận hưởng cuộc sống, được chồng con yêu mến, trở thành viên ngọc quý trong gia đình.

Không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần làm đúng một điều, phụ nữ khôn ngoan sẽ trở thành báu vật, được chồng chiều chuộng suốt đời. Đó chính là yêu thương bản thân. Vì chỉ khi yêu thương chính mình, bạn mới biết san sẻ tình cảm như thế nào cho hợp lý.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi làm báu vật của người khác, bạn phải là viên ngọc quý của chính mình. Người đàn bà khôn ngoan phải biết xem trọng bản thân. Đừng vì bất cứ điều gì mà tàn phá, làm tổn hại cơ thể. Có nhiều người dại đến mức không thiết sống vì chia tay một người đàn ông.

Có người khờ đến mức, vì một mối tình dang dở mà đến tính mạng cũng không màng. Bạn nên nhớ nếu bản thân còn không cần mình thì chẳng có người nào cần bạn nữa. Muốn người khác tôn trọng, yêu thương, chính bạn phải biết làm tăng giá trị của bạn. Khi giá trị từ thể xác đến tâm hồn của bạn tăng lên, đàn ông sẽ tự động nhận ra và trân trọng bạn như một viên ngọc quý.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ nên biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ ban cho bạn một vóc dáng lành lặn, một trái tim lương thiện và đơn thuần. Đừng vì bất cứ lý do gì mà hủy hoại chính mình. Cũng đừng vì ai mà tận tâm tận lực, dốc hết thanh xuân để cung phụng họ.

Hãy dùng thời gian để chăm sóc yêu thương bản thân nhiều hơn. Còn khi dành trọn niềm tin và tình yêu cho người khác, bạn sẽ chuốc lại đau khổ nếu bị phản bội. Trong khi đó, bản thân sẽ không bao giờ lừa dối hay làm điều tổn thương bạn.

phu nu khon ngoan 3
Muốn hạnh phúc hãy trân quý chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ muốn hạnh phúc đừng quên việc trân quý bản thân. Không chỉ chăm sóc vẻ ngoài, bạn còn phải biết nuôi dưỡng tâm hồn. Khi làm tăng được giá trị của chính mình, bạn sẽ trở nên khí chất, quyến rũ hơn trong mắt người đàn ông bên cạnh.

Trong cuộc đời phụ nữ đừng làm việc gì quá to tát. Đừng ước mong cao xa sẽ trở thành ông nọ bà kia rồi làm việc bán mạng để kiếm tiền. Hãy làm điều nhỏ nhặt trước đó là yêu thương bản thân rồi bạn sẽ có được những thứ mình mong muốn. Khi làm cho bản thân giá trị hơn, bạn muốn gì cũng sẽ được như ý nguyện.

phu nu khon ngoan 4
Hãy biết yêu thương và bảo vệ lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống ở đời không nhất thiết phải có được địa vị cao mà là biết bản thân mình muốn gì. Biết thấu hiểu và lắng nghe những gì bản thân mong muốn. Trước khi muốn yêu thương và hiểu người khác, bản thân bạn phải hiểu chính mình.

Những câu nói THÂM và THẤM, mẹ đơn thân phải khắc cốt ghi tâm

Những câu nói THÂM và THẤM, mẹ đơn thân phải khắc cốt ghi tâm

Ai đã và đang làm mẹ đơn thân hãy biết những câu nói truyền động lực, mang năng lượng tích cực này để tiếp tục đương đầu với sóng gió của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ muốn hạnh phúc đàn bà khôn ngoan phụ nữ quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này