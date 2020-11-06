Những câu nói THÂM và THẤM, mẹ đơn thân phải khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ yêu 06/11/2020 07:00

Ai đã và đang làm mẹ đơn thân hãy biết những câu nói truyền động lực, mang năng lượng tích cực này để tiếp tục đương đầu với sóng gió của cuộc đời.

Biết rằng làm mẹ đơn thân sẽ rất vất vả, mệt mỏi gấp trăm lần bình thường nhưng đừng vội nản lòng, hãy đọc bài viết dưới đây và tìm cho mình sự đồng điệu để tiếp tục bước đi.

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Mẹ đơn thân nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ là thứ không thể thay đổi, hiện tại và tương lai mới là điều đáng trân quý. Thay vì cứ sống mãi trong quá khứ, hãy gạt bỏ hết và sống tốt hơn trong quãng đời còn lại.

Con cái là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho phụ nữ. Vì vậy hãy trân trọng món quà này và nuôi dưỡng thật tốt những đứa trẻ do mình sinh ra.

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Đàn ông tệ bạc, đàn bà đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ bạc giống như một chiếc áo cũ, hãy nhẹ nhàng cởi ra và thay bằng chiếc áo mới tốt hơn, sạch hơn. Tuyệt đối không được mặc hoài chiếc áo đó mà làm mất giá trị của mình.

Con đường làm mẹ đơn thân rất gian nan, khổ sở. Vì vậy hãy cố gắng vượt qua, đến sau cùng rồi bạn sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốn thôi.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi sống vì bản thân. Không vì bất cứ lời nói nào mà đau lòng, cũng không vì bất cứ hành động nào mà khiến bản thân không cần đến mạng sống của mình nữa.

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Mẹ đơn thân hãy yêu bản thân và chăm sóc con cái thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua đã không thể báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ, hãy dành thời gian này để làm tròn nghĩa vụ của mình. Đừng đau lòng vì một người đàn ông mà bỏ rơi người đã dưỡng dục bạn.

Cuộc sống vốn không công bằng, đừng than trách mà hãy tập chấp nhận và dần quen với những điều đó để tâm an yên hơn.

Đừng quá khắt khe với bản thân. Đừng ép bản thân không được yêu ai vì đã tổn thương một lần. Bạn cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và đón nhận hạnh phúc đến với mình.

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Phụ nữ khôn đừng nhớ mãi chuyện quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tranh cãi hay cố gắng giải thích cho người khác hiểu cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần âm thầm sống tốt, dùng hành động để chứng minh là được.

Đừng bao giờ khóc vì những chuyện đã kết thúc. Hãy nở nụ cười thật tươi để đón nhận những điều tốt đẹp đang đợi bạn phía trước.

Đừng bận tâm lời gièm pha “đứa con không cha” của thiên hạ, hãy cố gắng dùng sự yêu thương của mẹ để bù đắp cho những đứa con của bạn.

Miệng đời đáng sợ nhưng việc tước đi mạng sống của một đứa trẻ chưa thành hình là điều đáng đáng sợ hơn.

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