4 dấu hiệu phụ nữ chỉ giữ được thể xác chứ không nắm được trái tim chồng

Phụ nữ yêu 05/11/2020 05:00

Những dấu hiệu đàn ông không yêu, phụ nữ chỉ giữ được thể xác chứ cả đời cũng không có được tình cảm chân thành của họ, chị em nên biết để đừng quá đau lòng.

Có nhiều người vợ chỉ giữ được thể xác chứ không nắm được trái tim cũng như tình cảm của chồng một cách trọn vẹn, đây là những dấu hiệu rõ nhất cho điều đó.

Chồng ít khi ở nhà

Người đàn ông không yêu thường ít khi ở nhà, không có thời gian dành cho vợ con. Họ thường dành thời gian rảnh của mình cho bạn bè, thiên hạ chứ ít khi cho gia đình. Với họ, những cuộc vui chơi bên ngoài quan trọng hơn vợ con.

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Đàn ông không yêu sẽ ít ở bên cạnh vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí phụ nữ còn có cảm giác có chồng cũng như không vì không cảm nhận được vai trò của đàn ông trong gia đình. Bạn lúc nào cũng lủi thủi một mình và không có cảm giác an toàn khi ở cạnh chồng. Nếu có cảm giác này, hãy biết rằng bản thân chỉ đang có được thể xác chứ không giữ được trái tim chồng.

Lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, có nhiều bí mật

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ tìm cách dành thời gian ở bên vợ. Dù có bận đến mấy cũng sẽ ưu tiên vợ con. Còn đàn ông hết yêu luôn tỏ ra bận rộn, thậm chí còn nói dối để không phải về nhà đối mặt với vợ. Họ có rất nhiều bí mật và không bao giờ muốn bật mí cho vợ biết.

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Đàn ông hết yêu thường tỏ ra bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Vì không muốn chia sẻ, không muốn nghe lời càm ràm của vợ, đàn ông không muốn kể bất cứ điều gì. Họ luôn che giấu nội tâm và chuyện riêng của bản thân để vợ không làm phiền mình. Nếu chồng bạn thường xuyên có dấu hiệu này, hãy biết rằng cuộc hôn nhân của mình sắp đổ vỡ.

Không còn cảm nhận tình yêu từ chồng

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Khi không còn yêu, đàn ông sẽ không quan tâm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đã lâu rồi bạn không cảm nhận được tình yêu, hơi ấm của chồng. Bạn không còn nghe những lời quan tâm hay hỏi han từ anh ấy. Cũng đã rất lâu chồng không còn ôm hôn bạn nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy tình cảm vợ chồng đã dần nguội lạnh. Chồng không còn muốn ở bên vợ, không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Bạn chỉ có được thể xác chứ không còn giữ được trái tim của anh ấy.

Có người đàn bà khác

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Đàn ông ngoại tình khiến phụ nữ chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông ngoại tình, trái tim và thể xác của họ đã dành trọn cho người đàn bà khác. Họ không còn chung thủy, không còn xem vợ là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình. Tâm trí của họ bây giờ chỉ có nhân tình, còn vợ là một gánh nặng chỉ muốn trút bỏ đi cho nhẹ lòng.

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