Những suy nghĩ ‘kỳ lạ’ của đàn ông khi lên giường, phụ nữ nên biết

Dưới đây là những suy nghĩ khá kỳ lạ của đàn ông khi lên giường, phụ nữ hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn về người đàn ông của mình.

Trên thực tế, chuyện tình dục với đàn ông giống như cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Họ không thể chịu đựng cảm giác vợ "cấm vận" trong thời gian quá dài. Có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường.

Anh A thường than phiền rằng mỗi khi vợ giận dỗi lại “cấm vận” chuyện chăn gối. Những lần như vậy, anh cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Có những lúc cơn giận của vợ kéo dài đến tận nửa tháng khiến anh chỉ muốn ngoại tình để trút hết sự bức bối trong lòng.

Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại cấm cửa chồng khi giận hờn. Vì điều này có thể khiến đàn ông ngoại tình lúc nào không hay.

Vợ không chủ động khiến đàn ông mất đi sự tôn nghiêm

Anh B có tâm sự như thế này, mỗi lần lên giường, vợ anh cứ nằm như khúc gỗ. Vợ không bao giờ chủ động hoặc phối hợp với chồng. Điều này khiến anh dần mất đi cảm xúc, sự tôn nghiêm của bản thân. Anh cảm thấy vợ không thật sự tôn trọng mình.

Phụ nữ khôn ngoan nên chủ động trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết chủ động trong chuyện chăn gối để mang lại cảm giác mới lạ cho chồng. Đừng nghĩ tình dục là chuyện của đàn ông, phụ nữ chủ động sẽ mất giá hoặc bị cho là hư hỏng. Phụ nữ nên nhớ bạn càng hư trên giường, chồng càng thích.

Tình dục phải đi kèm với tình yêu mới có cảm xúc thăng hoa

Dù kỳ lạ nhưng đa số đàn ông đều cho rằng tình dục phải đi kèm với tình yêu thì mới thật sự thăng hoa. Khi lên giường với người mình không yêu, đàn ông chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý, khác hẳn khi làm "chuyện ấy" với người mình yêu thương.

Đàn ông chỉ có cảm giác thăng hoa khi lên giường với người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay đàn ông đều chỉ muốn lên giường với người mà mình yêu. Đàn ông có thể quan hệ với những người đàn bà khác nhưng chỉ với người mình yêu, anh ấy mới thật sự là chính mình.