Những suy nghĩ ‘kỳ lạ’ của đàn ông khi lên giường, phụ nữ nên biết

Phụ nữ yêu 06/11/2020 06:00

Khi lên giường, đàn ông thường có những suy nghĩ “kỳ lạ” này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để chuyện chăn gối vợ chồng ngày càng hòa hợp hơn.

Dưới đây là những suy nghĩ khá kỳ lạ của đàn ông khi lên giường, phụ nữ hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn về người đàn ông của mình.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ nên biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tình dục giống như cơm ăn, áo mặc hàng ngày

Anh A thường than phiền rằng mỗi khi vợ giận dỗi lại “cấm vận” chuyện chăn gối. Những lần như vậy, anh cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Có những lúc cơn giận của vợ kéo dài đến tận nửa tháng khiến anh chỉ muốn ngoại tình để trút hết sự bức bối trong lòng.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ nên chiều chuộng chồng để tình cảm thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, chuyện tình dục với đàn ông giống như cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Họ không thể chịu đựng cảm giác vợ "cấm vận" trong thời gian quá dài. Có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. 

Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại cấm cửa chồng khi giận hờn. Vì điều này có thể khiến đàn ông ngoại tình lúc nào không hay.

Vợ không chủ động khiến đàn ông mất đi sự tôn nghiêm

Anh B có tâm sự như thế này, mỗi lần lên giường, vợ anh cứ nằm như khúc gỗ. Vợ không bao giờ chủ động hoặc phối hợp với chồng. Điều này khiến anh dần mất đi cảm xúc, sự tôn nghiêm của bản thân. Anh cảm thấy vợ không thật sự tôn trọng mình.

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ khôn ngoan nên chủ động trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết chủ động trong chuyện chăn gối để mang lại cảm giác mới lạ cho chồng. Đừng nghĩ tình dục là chuyện của đàn ông, phụ nữ chủ động sẽ mất giá hoặc bị cho là hư hỏng. Phụ nữ nên nhớ bạn càng hư trên giường, chồng càng thích.

Tình dục phải đi kèm với tình yêu mới có cảm xúc thăng hoa

Dù kỳ lạ nhưng đa số đàn ông đều cho rằng tình dục phải đi kèm với tình yêu thì mới thật sự thăng hoa. Khi lên giường với người mình không yêu, đàn ông chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý, khác hẳn khi làm "chuyện ấy" với người mình yêu thương.

phu nu khon ngoan 4
Đàn ông chỉ có cảm giác thăng hoa khi lên giường với người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay đàn ông đều chỉ muốn lên giường với người mà mình yêu. Đàn ông có thể quan hệ với những người đàn bà khác nhưng chỉ với người mình yêu, anh ấy mới thật sự là chính mình.

Nếu đàn ông dành cho bạn đủ trọn bộ 4 kiểu ôm “đắt giá” sau, chắc chắn anh ấy đã coi bạn là lẽ sống của mình

Nếu đàn ông dành cho bạn đủ trọn bộ 4 kiểu ôm “đắt giá” sau, chắc chắn anh ấy đã coi bạn là lẽ sống của mình

Những cái ôm không chứa đựng quá nhiều cảm xúc nồng nàn như một nụ hôn sâu. Nhưng nó vẫn đủ lãng mạn và chất chứa tình cảm đong đầy từ người đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn ông ngoại tình phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này