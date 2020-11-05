Xinh đẹp thôi chưa đủ, phụ nữ phải có những điểm ‘lạ’ này chồng mới thích mê

Dưới đây là những điểm lạ nhưng khiến chồng si mê, đàn bà khôn ngoan nên biết để khiến chồng yêu không lối thoát.

Nhiều người nghĩ vợ phải siêng năng, chăm chỉ chồng mới thương. Nhưng thực tế vợ càng lười, chồng càng cảm thấy đáng yêu. Vì họ có cơ hội để yêu chiều, bảo vệ người bạn đời của mình. Vả lại khi lười, phụ nữ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn để nghỉ ngơi, làm đẹp .

Người phụ nữ khôn ngoan phải biết lười đúng lúc để được chồng nuông chiều. Có những việc bạn nên nhờ chồng để anh ấy cảm nhận được giá trị của mình trong gia đình. Nếu mệt, hãy nhờ vả chồng phụ giúp việc nhà. Nếu không muốn nấu nướng, hãy đòi chồng dẫn gia đình đi ăn bên ngoài.

Phũ với chồng khi muốn

Muốn giữ được chồng, phụ nữ thông minh đừng tỏ ra cần chồng. Bạn phải biết phũ với chồng khi cần để anh ấy biết được giá trị của bạn. Vì bạn càng tỏ ra cần chồng, anh ấy càng có tư tưởng khinh thường bạn. Anh ấy sẽ làm nhiều điều tổn thương bạn. Thế nên hãy biết phũ để chồng không bao giờ xem thường mình.

Phụ nữ biết phũ sẽ khiến chồng say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng xem chồng là cả thế giới. Cũng đừng xem gia đình là nguồn sống duy nhất của mình. Vì càng đặt hết niềm tin, bạn sẽ càng thất vọng khi bị phản bội. Thế nên làm gì thì làm cũng chừa cho mình con đường lui khi cần.

Xem chồng như khách

Dù đã là vợ chồng cũng đừng bao giờ tiết lộ hết bí mật hoặc thoải mái thay đồ trước mặt chồng. Bạn nên giữ cho bản thân nhiều bí mật để chồng tò mò khám phá. Điều này sẽ giúp giữ lửa hôn nhân, giúp chồng ngày càng cảm thấy thú vị khi ở bên cạnh bạn.

Phụ nữ nên để chồng tò mò về mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lạ lắm, có được rồi thì lại không biết tôn trọng, khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Khi vợ yêu thương, quan tâm thì họ dửng dưng vô tâm. Còn vợ không quan tâm nữa, họ sẽ sợ mất mà quay về có trách nhiệm với gia đình của mình nhiều hơn.

Suy cho cùng, phụ nữ phải biết giữ khoảng cách nhất định với chồng khi cần để anh ấy trân trọng mối quan hệ này.