‘Gia đạo hòa hợp, vạn sự hưng’ khi vợ chồng cấm nói 2 chữ này

Phụ nữ yêu 04/11/2020 06:00

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vạn sự hưng thịnh, vợ chồng cần phải có những nguyên tắc đặt ra với nhau để không vượt quá giới hạn, có vậy mới giữ được lửa hôn nhân bền lâu.

Vợ chồng dù có cãi nhau lớn đến mấy cũng đừng thốt ra hai chữ "ly hôn". Đây là điều cấm kỵ trong hôn nhân, khiến mối quan hệ của bạn có vết nứt. Khi vết nứt đó ngày càng lớn, đến bạn cũng không thể giữ nổi hạnh phúc của mình.

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Vợ chồng muốn hạnh phúc đừng nói hai từ ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Không dễ dàng gì vợ chồng tìm được nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người. Cũng không dễ gì trong hàng tỷ người đó lại tìm được một người tâm đầu ý hợp. Có những thứ gọi là duyên thì chẳng thể nào cắt đứt được. Dù bạn có tìm cách cắt đi, mối nhân duyên đó cũng sẽ bén rễ và dần phát triển theo thời gian.

Người ta thường nói vợ chồng là nợ kiếp trước, không trả hết nên kiếp này mới gặp lại nhau. Vợ chồng là nhân duyên tiền kiếp, còn duyên còn nợ mới gặp lại nhau trong kiếp này để cùng sinh sống. Duyên phận là thứ ông trời an bài, còn việc giữ được duyên phận đó chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của cả hai.

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Vợ chồng là đạo nghĩa cả đời, hãy biết trân trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chồng cãi nhau đến long trời lở đất cũng đừng bao giờ nói lời ly hôn. Vì có cãi nhau mới hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Chỉ cần cả hai giữ bình tĩnh, đừng nói những lời khó nghe thì mối quan hệ đó sẽ ngày càng bền chặt. Nhất là đừng bao giờ nói hai từ đại kỵ này.

Ly hôn giống như thứ thuốc độc sẽ dần ngấm vào mối quan hệ và tiêu diệt mọi thứ. Mới đầu, có thể vì bạn quá tức giận nên không kiềm chế được cảm xúc mà nói hai từ này. Nhưng lần hai, lần ba và nhiều lần nữa, câu nói đó không đơn giản là việc không kiềm chế được bản thân. Mà là tâm của bạn thật sự rất muốn ly hôn nên mới nói điều đó.

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Vợ chồng hãy ở bên nhau dù có đau khổ khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Về phần cảm xúc của đối phương, lần đầu nghe sẽ cảm thấy mất mát, sợ hãi. Nhưng nghe quá nhiều lần, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn bất cứ cảm xúc nào nữa. Nếu bạn muốn ly hôn, họ sẽ chiều lòng bạn chứ không còn muốn níu kéo thêm.

Với họ, nếu còn tình cảm thì sẽ hạn chế nói điều này. Còn một khi đã không yêu thì luôn dùng hai chữ này để hù dọa nhau. Ở trong một mối quan hệ như vậy, họ cũng chẳng cần nữa. Vì vậy muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên biết điều gì nên nói và không nên nói để duy trì mối quan hệ lâu dài.

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Từ khóa:   vợ chồng cãi nhau giữ lửa hôn nhân chuyện ly hôn

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