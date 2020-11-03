7 đặc điểm của phụ nữ mệnh khổ, lấy chồng không khổ tâm thì khổ thân

Dưới đây là những đặc điểm của đàn bà mệnh khổ , có con đường tình duyên, hôn nhân đầy chông gai, lấy chồng không khổ tâm thì khổ thân.

Những người đàn bà khổ sở cả đời thường quá mạnh mẽ. Chuyện gì họ cũng muốn làm một mình, có thể tự giải quyết hết mọi chuyện. Họ không có được hạnh phúc là vì đàn ông không yêu chiều phụ nữ mạnh mẽ . Bản năng của đàn ông là bảo vệ, chinh phục phụ nữ. Họ muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ vợ con nhưng khi vợ quá mạnh mẽ, họ sẽ có cảm giác bị lép vế.

Phụ nữ khổ thường khá hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Người quá hiểu chuyện thường khổ vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà vô tình bỏ rơi chính mình. Kiểu phụ nữ này có thể nhìn thấu mọi sự vì vậy thường khổ tâm nhiều. Chuyện gì họ cũng nín nhịn, chịu đựng một mình mà không bao giờ san sẻ với ai. Họ có xu hướng sống khép kín, nội tâm và luôn bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

Quá chăm chỉ

Người càng chăm chỉ càng không có được cuộc sống như mình mong muốn. Vì quá cần cù, chịu thương chịu khó nên họ không được chồng tôn trọng. Chuyện gì cũng biết nên chuyện gì cũng đến tay, làm việc không ngơi nghỉ. Vì vậy đàn bà khôn ngoan hãy lắc đầu bảo không khi cần, đừng gật đầu ôm hết mọi chuyện vào người để ngậm đắng nuốt cay.

Dễ dãi, hay mềm lòng

Phụ nữ càng dễ dãi càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà càng mềm lòng càng khiến đàn ông dễ dàng qua mặt. Vì khi chồng mắc lỗi, họ sẽ sẵn sàng tha thứ mà không một lời oán trách. Chỉ cần một lời nói ngọt ngào của chồng, họ đã dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Điều này khiến đàn ông càng ngày càng muốn làm tổn thương vợ nhiều hơn nữa.

Toàn năng, biết hết mọi thứ

Người biết quá nhiều sẽ không có được một ngày yên ổn. Vì chuyện gì bạn cũng phải làm, chuyện gì cũng phải đến tay. Kiểu phụ nữ này không có khả năng từ chối chuyện người khác nhờ vả nên họ thường bận rộn với những chuyện của thiên hạ. Họ không có được nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân.

Hay lo lắng

Đàn bà lo lắng thường khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người hay lo lắng thường khá khổ tâm. Họ tự tạo áp lực vô hình khiến bản thân không có được một ngày sống yên ổn. Thế nên đàn bà trong hôn nhân hãy thoải mái, suy nghĩ tích cực hơn để có được sự bình yên đúng nghĩa.

Suy nghĩ nhiều

Người càng suy nghĩ nhiều càng mắc nhiều chứng bệnh về tâm lý. Thậm chí họ còn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Hoặc sinh ra ảo tưởng chồng luôn làm chuyện có lỗi với mình. Kiểu phụ nữ này thường khổ tâm, khổ thân, không có một ngày yên ổn.