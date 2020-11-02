7 điều đàn bà hết yêu sẽ làm, đàn ông nên cẩn thận

Phụ nữ yêu 02/11/2020 06:00

Người đàn bà hết yêu đến chồng còn dám bỏ, đánh mất hạnh phúc của bản thân còn dám làm, huống hồ chi là những việc này.

Dưới đây là những điều đàn bà hết yêu sẽ làm, đàn ông nên chuẩn bị tinh thần để không bị sốc khi vợ quay lưng.

Không còn ghen tuông vì bất cứ lý do gì

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Đàn bà hết yêu sẽ làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã không còn yêu, đàn bà chẳng ai ghen tuông làm khổ mình. Họ sẽ để chồng vui chơi thoải mái, có đi theo người đàn bà khác, họ cũng chẳng hề quan tâm. Với họ, khi đã dứt tình cạn nghĩa bản thân sẽ chỉ sống vì mình thôi, không còn muốn quan tâm chuyện gì khác nữa.

Chỉ thỉnh thoảng trả lời điện thoại, tin nhắn của chồng

Khi đàn bà yêu, họ luôn mong chờ chồng nhắn tin hay gọi điện thoại. Nhưng khi hết yêu, họ sẽ không thường xuyên trả lời tin nhắn của chồng. Vì họ nghĩ chuyện này rất phiền phức, mất thời gian. Thế nên đàn ông nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin sét đánh cho cuộc hôn nhân của mình.

Không còn hào hứng với những sở thích chung

Người đàn bà dứt tình cạn nghĩa thường không còn hứng thú với sở thích chung. Họ chỉ muốn một mình, không còn san sẻ sở thích, ước mơ cùng chồng nữa. Vì họ nghĩ người đàn ông bên cạnh đã không còn đủ quan trọng để bản thân tâm sự hay dựa dẫm vào.

Không thích lên kế hoạch cho tương lai của cả hai

Người phụ nữ luôn muốn gắn bó lâu dài trong tình yêu. Họ muốn có kế hoạch tương lai với người đàn ông bên cạnh để cả hai có thể bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng khi đã muốn dứt áo ra đi, họ sẽ không màng đến bất cứ chuyện gì mà chỉ muốn rời khỏi mối quan hệ đó ngay lập tức.

Không còn muốn lắng nghe câu chuyện của chồng

Một khi đã hết yêu, đàn bà sẽ không còn xem trọng những câu chuyện của chồng. Những điều chồng kể với họ vô cùng phiền phức và chỉ muốn anh ấy im miệng ngay. Còn khi yêu, họ sẽ như con mèo ngoan nằm bên cạnh lắng nghe hết thảy những điều chồng nói.

Không cần đến sự giúp đỡ của chồng

Một khi đã muốn rời khỏi một mối quan hệ, đàn bà đã chuẩn bị cho mình một tâm thái mạnh mẽ. Họ không còn muốn nhờ vả hay cần sự giúp đỡ của chồng. Mọi việc họ có thể lo liệu được chu toàn vì nghĩ sau này chỉ có một mình, không biết tự làm thì chẳng có ai giúp.

Không còn nói lời ngọt ngào

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Đàn bà cạn nghĩa cạn tình thường không nói lời ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Không còn yêu nữa, chẳng ai dành cho nhau những lời ngọt ngào êm tai. Mà họ chỉ muốn rót vào tai nhau những câu từ, lời lẽ khó chịu nhất. Thậm chí còn muốn làm tổn thương đối phương bằng những lời cay độc.

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